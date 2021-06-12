Жена звезды «Убойной силы» отказалась от помощи

Тогда Леонов-Гладышев выжил, но так и не смог окончательно восстановиться. За ним ухаживает супруга, но вот общение с внешним миром она свела к минимуму.

Леонов-Гладышев самостоятельно передвигается, но есть проблемы с речью. Супруга пострадавшего актера тогда рассказала, что в трудную минуту им мало кто помог. Но принять участие в ток-шоу, чтобы получить финансовую поддержку женщина наотрез отказалась.