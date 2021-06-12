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Жена звезды «Убойной силы» Леонова-Гладышева отказалась от помощи

Ирина Лебедева
31 минуту назад
Артист Евгений Леонов-Гладышев, запомнившийся зрителям по роли майора Шишкина в сериале «Убойная сила», стал инвалидом после травм, полученных при невыясненных обстоятельствах. В 2018 году его нашли на улице едва живого с тяжелой черепно-мозговой травмой.
Жена звезды «Убойной силы» отказалась от помощи
Фото: Кадр из фильма "Убойная сила"Кадр из фильма "Убойная сила"
Тогда Леонов-Гладышев выжил, но так и не смог окончательно восстановиться. За ним ухаживает супруга, но вот общение с внешним миром она свела к минимуму.
Актер Марк Горонок уже полгода пытается встретиться с ее супругом и уговорить принять поддержку, в том числе финансовую.
Бывшая жена Марка Анна рассказала 5 Каналу:
«Марк ездил с Вячеславом Смородиновым, они встретили Евгения Борисовича у его дома, пообщались с ним в машине Жена его, конечно, молодец, предоставила ему такую реабилитацию, но, как мне кажется, еще необходима помощь. Для этого мы и хотели приехать к нему, навестить его. Но, к сожалению, жена его почему-то против общения, против какой-то помощи, очень его оберегает, очень сложно дозвониться».
Леонов-Гладышев самостоятельно передвигается, но есть проблемы с речью. Супруга пострадавшего актера тогда рассказала, что в трудную минуту им мало кто помог. Но принять участие в ток-шоу, чтобы получить финансовую поддержку женщина наотрез отказалась.
«Им любые деньги пойдут на благо, тем более сейчас он же не снимается, у него же нет дохода, нигде не участвует, тянет все жена . Мы предлагали ей сняться в программе, сделать не шоу, а программу-крик души, просто огласить, что у людей проблема, и, если ест возможность, им помочь, реквизиты показать. Не выходит на связь, мы писали, звонили — не хочет», - посетовала Анна.
Судьба актера Евгения Леонова-Гладышева, сыгравшего Васю Векшина в картине «Место встречи изменить нельзя» и майора Шишкина в «Убойной силе», беспокоит его коллег.
Шоу-бизнес,Марк Горонок,Вячеслав Смородинов,Евгений Леонов-гладышев,
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