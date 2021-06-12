Жена звезды «Убойной силы» отказалась от помощи

«Марк ездил с Вячеславом Смородиновым, они встретили Евгения Борисовича у его дома, пообщались с ним в машине Жена его, конечно, молодец, предоставила ему такую реабилитацию, но, как мне кажется, еще необходима помощь. Для этого мы и хотели приехать к нему, навестить его. Но, к сожалению, жена его почему-то против общения, против какой-то помощи, очень его оберегает, очень сложно дозвониться».
«Им любые деньги пойдут на благо, тем более сейчас он же не снимается, у него же нет дохода, нигде не участвует, тянет все жена . Мы предлагали ей сняться в программе, сделать не шоу, а программу-крик души, просто огласить, что у людей проблема, и, если ест возможность, им помочь, реквизиты показать. Не выходит на связь, мы писали, звонили — не хочет», - посетовала Анна.