Худрук МХАТа пророчит Бузовой театральное будущее

Правда, часть информации, которая звучала в СМИ и соцсетях, театральный деятель назвал фейковой. Так, сообщалось, что за репетиции и два выхода на сцену Бузова получит почти полмиллиона рублей.

Говорили и о том, что Ольге предложили работу после того, как от роли отказались Валерия и Лолита. Бояков отметил, что на тот момент конкретных предложений он не делал никому. Велись лишь некие переговоры, с кем именно – режиссер не уточнил.