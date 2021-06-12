Худрук МХАТа пророчит Бузовой театральное будущее

Эдуард Бояков
доволен своим решением пригласить Ольгу Бузову
для участия в спектакле. Более того, он не исключает того, что телеведущая получит в театре постоянную занятость.
«Мы пока не делали Ольге такого предложения. Мы только продолжаем сотрудничество. Но она с огромным уважением вошла в этот дом. Это не может не вызывать симпатии. Я рад, что мы обрели такого партнера», - приводит его слова «Собеседник».
Правда, часть информации, которая звучала в СМИ и соцсетях, театральный деятель назвал фейковой. Так, сообщалось, что за репетиции и два выхода на сцену Бузова получит почти полмиллиона рублей.
«Не буду называть цифру, но те суммы, которые назывались раньше – неправда. Мы платим Ольге не больше, чем другим актёрам. Так что тут денег нет совсем. Театр вообще исключает работу про деньги».
Говорили и о том, что Ольге предложили работу после того, как от роли отказались Валерия и Лолита. Бояков отметил, что на тот момент конкретных предложений он не делал никому. Велись лишь некие переговоры, с кем именно – режиссер не уточнил.
«Мы действительно обсуждали разные имена. Даже с кем-то встречались. Но никакой серьезной работы и жестко сформулированного предложения не было».
Несмотря на то, что очень многие представители культурной сферы высказались о «провале» постановки, билеты «на Бузову» разлетелись, как горячие пирожки.
«Безусловно, мы хайпанули. Если бы Ольга Бузова просто играла где-то в спектакле, то не было бы такого хайпа. Если бы просто МХАТ сделал спектакль про Сталина, то тоже не было много хайпа. Вот этот достаточно сложный треугольник сработал».
Шоумен Стас Барецкий хочет
снять Ольгу Бузову в продолжении «Карнавальной ночи». По мнению Стаса Барецкого, Бузова «порвала всех» и доказала, что она талантливая актриса.