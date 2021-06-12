Седокова призналась, что содержит молодого супруга

Когда российская певица Анна Седокова выходила замуж за баскетболиста Яниса Тимму , очень многие ей завидовали. Молодой, красивый мужчина и по контракту с клубом «Химки» получает около миллиона долларов за год.

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Но в эфире YouTube-шоу "Ночной контакт" Анна призналась, что ее 28-летний муж уже год не получает зарплату, и семья живет в основном на ее деньги. Правда, этот факт не кажется ей чем-то особо важным. Временные трудности не повлияли, по словам звезды, на их взаимоотношения.

«Когда вы выходите замуж за человека, то должны понимать, если ему год не будут платить зарплату, вы все равно будете с ним вместе. Мне кажется, что тут этот момент очень сильно проявляется. Вы должны просто любить его без зарплаты», - приводит слова Анны «Комсомольская правда».

Расходы у Тиммы и Седоковой, как пишут СМИ, немалые. Ранее Анна сообщала, что в месяц она тратит около 1,5 миллиона рублей. Эта сумма складывается, видимо, из оплаты ипотеки, зарплаты сотрудников, которые трудятся в ее одежном бизнесе, ремонта новой квартиры, съемного жилья, личных расходов.

Ипотека очень дорогая – Анна купила элитные апартаменты за 58 миллионов, и теперь ежемесячно должна отдавать банку 480 тысяч рублей.

В относительно близкой перспективе финансовое положение Тиммы должно наладиться. Как сказала Анна, супруг уже подписал новый контракт с одним из зарубежных клубов.

Ранее Анна Седокова со скандалом покинула студию программы Максима Галкина «Сегодня вечером» после того, как был показан сюжет о ее личной жизни. Оскорбленная Седокова заявила , что планировала говорить о работе, а не об отношениях.