Крым, Южная Осетия и нефть: как политика влияла на «Евровидение»

После неожиданных 10 баллов Дине Гариповой в 2013 году Великобритания поддержала введение санкций против России из-за событий на Украине - и с тех пор не давала нам более шести баллов (и это с учетом попадания в призы Гагариной и Лазарева). Белоруссия А вот главный союзник России на "Евровидении" - Белоруссия, которая ежегодно поддерживает восточного брата высокими баллами. Исключением стал 2011 год, когда белорусы отдали Алексею Воробьеву
всего пять баллов. Но тут, скорее всего, дело в слабом выступлении артиста. Он занял 16 место и показал один из худших результатов России на "Евровидении". Ниже него был только Филипп Киркоров (17 место) и Юлия Самойлова
, которая вообще не прошла в финал.