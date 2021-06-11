Соседов: Марии Максаковой место в тюрьме!

«Я вообще не хочу о ней говорить! Я считаю, что Марией Максаковой должна заняться ФСБ или же полиция, как минимум. Криминал полнейший! Я считаю, что ее надо засадить в тюрьму: надо найти статью за ее проделки, за безобразие, которое она творит», - сказал он «Собеседнику».
«Что там творилось! Эта Маша раскудахталась, стала разыгрывать дешевую оперетту, бегать по студии, кружиться в платье. Это было так смешно. Глупый спектакль с ее стороны. Дурища картонная!» - охарактеризовал Максакову Соседов и назвал поведение певицы «глупым спектаклем».