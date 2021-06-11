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Соседов: Марии Максаковой место в тюрьме!

Вероника Полынина
1 час назад
Музыкальный критик Сергей Соседов призвал правоохранительные органы «заняться» оперной певицей Марией Максаковой.
Соседов: Марии Максаковой место в тюрьме!
Фото: sosedov.tvsosedov.tv
«Я вообще не хочу о ней говорить! Я считаю, что Марией Максаковой должна заняться ФСБ или же полиция, как минимум. Криминал полнейший! Я считаю, что ее надо засадить в тюрьму: надо найти статью за ее проделки, за безобразие, которое она творит», - сказал он «Собеседнику».
Он напомнил, что Максакова «оскорбляла Россию», но ее простили, хотя она должна была «сесть за измену Родине».
Соседов возмутился тем, что Максакову зовут на телешоу, вместо того чтобы привлечь к уголовной ответственности.
Критик также вспомнил последнее появление экс-депутата Госдумы на шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», когда в студии появился отец киллера, застрелившего мужа Максаковой Дениса Вороненкова.
«Что там творилось! Эта Маша раскудахталась, стала разыгрывать дешевую оперетту, бегать по студии, кружиться в платье. Это было так смешно. Глупый спектакль с ее стороны. Дурища картонная!» - охарактеризовал Максакову Соседов и назвал поведение певицы «глупым спектаклем».
Мария Максакова – оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину. В 2017 году Вороненков был застрелен в центре Киева. Украинские следственные органы назвали организатором убийства Вороненкова Владимира Тюрина – криминального авторитета и бывшего гражданского мужа Максаковой, однако в 2019 году обвинения были сняты. В начале 2021 году Максакова вернулась в Россию.
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