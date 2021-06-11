Анастасия Макеева грубо ответила критикам в сети

Анастасия Макеева никак не может избавиться от хейта в социальных сетях. Причем актриса получает негативные комментарии уже не только под публикациями со своим мужем, но и под постом о поиске новой домработницы.

Фото: Instagram Instagram

В доме актрисы Анастасии Макеевой более десяти лет хозяйство вела некая Наташа. По семейным обстоятельствам женщина была вынуждена уехать на Украину и теперь Макеева осталась без помощницы по дому. Анастасия решила не пользоваться услугами клининговых агентств, а найти себе сотрудницу с помощью объявления в сети.

«Необходима женщина, имеющая опыт работы по дому, умеющая управляться с гардеробом, ухаживать за животными, вести хозяйство и, главное, проживающая в районе Сокольники, ВДНХ, Бульвар Рокоссовского. Не обремененная малыми детьми. Занятость полная с 4 плавающими выходными в месяц», — гласил новый пост актрисы.

Подписчики знаменитости тут же осыпали ее критическими замечаниями, касающимися как самого объявления, так и личной жизни Макеевой. Некоторые интернет-пользователи даже отметили, что с такими требованиями Анастасии стоило бы платить своей уборщице не менее 150 тысяч в месяц.

Устав от критики, Макеева записала видеообращение, в котором посоветовала всем хейтерам от нее отписаться, добавив, что не получает таких гонораров, чтобы платить домработнице по 150 тысяч в месяц:

«Как же вы меня огорчаете. Быть настолько бестактными Я уже привыкла, конечно, потому что многие из вас просто быдло. Но даже под невинным постом про объявление о поиске домработницы вы пишете такое, что думаешь: «Офигеть!» Вы объявляете какую-то зарплату Вы, зарабатывающие максимум 20-30 тысяч в месяц, рассуждаете, что людям за уборку надо платить по 150 тысяч в месяц! А где их заработать? Лично я зарабатываю в театре весьма скромные деньги »