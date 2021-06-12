Сташевский рассказал о запрете видеться с сыном

Певец Влад Сташевский рассказал, что бывшая жена была против его общения с сыном, но в итоге они смогли договориться. Сташевскому посвящен новый выпуск программы «Судьба человека» на «России 1»

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В 2020 году певец Влад Сташевский встретился с сыном Даниилом, которого он не видел почти десять лет.

Даниил - ребенок Сташевского от первой жены Ольги, молодому человеку 23 года. Он учится на продюсерском факультете ВГИКа, играет в теннис и футбол.

Сейчас певец снова женат и воспитывает 13-летнего сына Тимофея.

В эфире «Судьбы человека» Сташевский поблагодарил бывшую жену за время, которое они провели вместе, и попросил прощения «за все, что было не так».

«Не держи зла, не держи обиды, спасибо тебе огромное за Даню, он прекрасен. < > Я вообще не ценил тех отношений, это был период частых, плотных гастролей. Я мог неделю находиться по городам и сразу домой не поехать. Я позволял себе такое поведение, совершенно глупого, совершенно еще не созревшего, морально не окрепшего юноши. Для меня не была приоритетом семья», - рассказал певец.

По его словам, они с Ольгой расстались, так как не уступали друг другу и не обсуждали свои проблемы.