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Сташевский рассказал о запрете видеться с сыном

Елена Прошина
23 минуты назад
Певец Влад Сташевский рассказал, что бывшая жена была против его общения с сыном, но в итоге они смогли договориться. Сташевскому посвящен новый выпуск программы «Судьба человека» на «России 1».
Сташевский рассказал о запрете видеться с сыном
Фото: ТАССТАСС
В 2020 году певец Влад Сташевский встретился с сыном Даниилом, которого он не видел почти десять лет.
Даниил - ребенок Сташевского от первой жены Ольги, молодому человеку 23 года. Он учится на продюсерском факультете ВГИКа, играет в теннис и футбол.
Сейчас певец снова женат и воспитывает 13-летнего сына Тимофея.
В эфире «Судьбы человека» Сташевский поблагодарил бывшую жену за время, которое они провели вместе, и попросил прощения «за все, что было не так».
«Не держи зла, не держи обиды, спасибо тебе огромное за Даню, он прекрасен. < > Я вообще не ценил тех отношений, это был период частых, плотных гастролей. Я мог неделю находиться по городам и сразу домой не поехать. Я позволял себе такое поведение, совершенно глупого, совершенно еще не созревшего, морально не окрепшего юноши. Для меня не была приоритетом семья», - рассказал певец.
По его словам, они с Ольгой расстались, так как не уступали друг другу и не обсуждали свои проблемы.
«Не сказать, чтобы Ольга прямо не давала совсем видеться [с сыном]. Просто это было обставлено такими моментами, как водитель, охрана, которые ходили по пятам. Семилетний мальчик, это твой сын, а тут стоят над тобой. Мне было больно, я понимал, что этого и хотела, и добивалась Ольга. Главное, что сейчас все по-другому», - отметил певец.
Шоу-бизнес,Влад Сташевский,
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