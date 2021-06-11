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"Ольга порвала всех": Барецкий предложит Бузовой роль в своем фильме

Вероника Полынина
1 час назад
Шоумен Стас Барецкий хочет снять Ольгу Бузову в продолжении «Карнавальной ночи». Об этом он заявил «Пятому каналу».
Бузова исполнит роль героини Гурченко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Барецкий собирается отдать Бузовой роль, которую в картине Эльдара Рязанова исполняла Людмила Гурченко.
«Я просто в шоке. Я понял, что она гениальная актриса, и, соответственно, сейчас я планирую запустить съемки фильма „Карнавальная ночь -2“. В роли Гурченко там будет выступать Бузова», - заявил Барецкий.
Шоумен уверен, что после ее дебюта в театре режиссеры будут отдавать Бузовой «все роли Ходченковой в кинематографе», и что она будет также востребована и на театрально сцене.
По мнению Стаса Барецкого, Бузова «порвала всех» и доказала, что она талантливая актриса.
Накануне состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького о молодых годах Иосифа Сталина. Ольга Бузова исполнила в постановке роль шпионки Беллы Шанталь. В Сеть попали фрагменты выступления Бузовой, которые вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества.
Так, актер Сергей Безруков в ходе подведения итогов третьей «Фабрики Станиславского» посмеялся над Бузовой. По словам Безрукова, он рад тому, что «Константин Сергеевич до этого не дожил».
Народный артист России, актер Театра имени Ленсовета Владимир Матвеев назвал театральный дебют Бузовой провалом.
Шоу-бизнес,Стас Барецкий,Людмила Гурченко,Владимир Матвеев,Ольга Бузова,Эльдар Рязанов,
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