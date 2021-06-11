Бузова исполнит роль героини Гурченко

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«Я просто в шоке. Я понял, что она гениальная актриса, и, соответственно, сейчас я планирую запустить съемки фильма „Карнавальная ночь -2“. В роли Гурченко там будет выступать Бузова», - заявил Барецкий.

Шоумен уверен, что после ее дебюта в театре режиссеры будут отдавать Бузовой «все роли Ходченковой в кинематографе», и что она будет также востребована и на театрально сцене.

По мнению Стаса Барецкого, Бузова «порвала всех» и доказала, что она талантливая актриса.

Накануне состоялся пресс-показ спектакля «Чудесный грузин» во МХАТе имени Горького о молодых годах Иосифа Сталина. Ольга Бузова исполнила в постановке роль шпионки Беллы Шанталь. В Сеть попали фрагменты выступления Бузовой, которые вызвали широкий резонанс у профессионального сообщества.

Так, актер Сергей Безруков в ходе подведения итогов третьей «Фабрики Станиславского» посмеялся над Бузовой. По словам Безрукова, он рад тому, что «Константин Сергеевич до этого не дожил».