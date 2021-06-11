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"Просто Марина": Зудина не хочет, чтобы внучка называла ее "бабушкой"

Вероника Полынина
23 минуты назад
Вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина надеется, что внучка Мия не будет называть ее «бабушкой».
Зудина не хочет, чтобы внучка называла ее "бабушкой"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Как-то старомодно звучит слово «бабушка». Мне нравится мое имя - Марина. Мне комфортнее, когда меня называют по имени, а не по имени-отчеству. В театре, особенно, когда не выговаривают мое отчество - Вячеславовна, так и хочется сказать: «Не надо. Вы так мучаетесь. Зачем? Называйте по имени. Просто Марина», - поделилась Зудина в интервью «Московскому комсомольцу».
Она напомнила, что в Европе принято обращаться друг к другу по имени, и предположила, что статус придает не отчество, а «что-то другое».
Марина Зудина стала бабушкой еще летом 2020 года, однако информация об этом появилась в СМИ только на днях. У ее сына Павла Табакова родилась дочь Мия. Мать малышки – 26-летняя актриса Софья Синицына. Журналисты узнали о прибавлении в семье Табаковых, когда вся семья появилась на крестинах девочки в храме в центре Москвы.
25-летний Павел подтвердил, что стал отцом, и отметил, что в настоящее время с матерью своей дочери не живет. Источники сообщают, что актер помогает экс-возлюбленной и дочке материально и снимает для них квартиру на Патриарших прудах.
Софья Синицына не дает комментарии журналистам и даже закрыла свой Instagram, в котором ранее публиковала фотографии дочери.
Предположительно, Павел и Софья познакомились в 2017 году на съемках фильма «Как я стал ».
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