Зудина не хочет, чтобы внучка называла ее "бабушкой"

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«Как-то старомодно звучит слово «бабушка». Мне нравится мое имя - Марина. Мне комфортнее, когда меня называют по имени, а не по имени-отчеству. В театре, особенно, когда не выговаривают мое отчество - Вячеславовна, так и хочется сказать: «Не надо. Вы так мучаетесь. Зачем? Называйте по имени. Просто Марина», - поделилась Зудина в интервью «Московскому комсомольцу».

Она напомнила, что в Европе принято обращаться друг к другу по имени, и предположила, что статус придает не отчество, а «что-то другое».

Марина Зудина стала бабушкой еще летом 2020 года, однако информация об этом появилась в СМИ только на днях. У ее сына Павла Табакова родилась дочь Мия. Мать малышки – 26-летняя актриса Софья Синицына . Журналисты узнали о прибавлении в семье Табаковых, когда вся семья появилась на крестинах девочки в храме в центре Москвы.

25-летний Павел подтвердил, что стал отцом, и отметил, что в настоящее время с матерью своей дочери не живет. Источники сообщают, что актер помогает экс-возлюбленной и дочке материально и снимает для них квартиру на Патриарших прудах.

Софья Синицына не дает комментарии журналистам и даже закрыла свой Instagram, в котором ранее публиковала фотографии дочери.