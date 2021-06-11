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Безруков высказался о спектакле МХАТ с Бузовой

Москва24
1 час назад
Народный артист России Сергей Безруков критично высказался о спектакле Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького с участием певицы Ольги Бузовой, выразив удовлетворение тем, что Константин Станиславский не дожил до его премьеры. Об этом сообщает РИА Новости.
Безруков высказался о спектакле МХАТ с Бузовой
Фото: Агентство "Москва"/Зыков КириллАгентство "Москва"/Зыков Кирилл
Такую оценку новой постановке Безруков дал на вручении премии "Верю" по итогам фестиваля "Фабрика Станиславского". Он поблагодарил людей в зале за то, что они пришли на это мероприятие, а не на спектакль с участием Бузовой, отказавшись произносить фамилию певицы.
"Хорошо, что Константин Сергеевич до этого не дожил. Я думаю, что он с отчаянием смотрит на происходящее в том театре сейчас, и с какой надеждой он смотрит на нашу "Фабрику": хотя бы эти не подкачают, не подведут", – заявил Безруков.
Ранее стало известно, что Ольга Бузова стала исполнительницей одной из ролей в спектакле "Чудесный грузин", который поставит МХАТ. Постановка рассказывает о том, как Иосиф Джугашвили стал советским лидером.
Комментируя приглашение певицы, худрук театра Эдуард Бояков заявил, что в театре думали о вероятной реакции общества, но позвали Бузову не ради хайпа.
Шоу-бизнес,Иосиф Джугашвили,Эдуард Бояков,Константин Станиславский,Россия,
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