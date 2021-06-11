Безруков высказался о спектакле МХАТ с Бузовой

Такую оценку новой постановке Безруков дал на вручении премии "Верю" по итогам фестиваля "Фабрика Станиславского". Он поблагодарил людей в зале за то, что они пришли на это мероприятие, а не на спектакль с участием Бузовой, отказавшись произносить фамилию певицы.