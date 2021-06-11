Закон против Галкина: В ПФР объяснили взыскание штрафа с юмориста

Арбитражный суд Москвы
взыскал с юмориста и телеведущего Максима Галкина
4 тысячи рублей «за нарушение законодательства об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования». Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России
. https://ria.ru/20210610/galkin-1736438000.html
Ранее Максим Галкин заявил, что информация о взыскании судом с него четырех тысяч рублей штрафа за нарушение страхового законодательства является «ерундой», которую «разнесли» все СМИ. Он также сделал акцент на том, что ПФР уже с 2018 года не занимается администрированием страховых взносов.
Однако в пресс-службе московского отделения Пенсионного фонда уточнили, что штраф действительно был вынесен.
«Арбитражным судом Москвы вынесен судебный акт в отношении индивидуального предпринимателя Галкина М. А. о взыскании суммы финансовой санкции в размере 4000 рублей за нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», - отметили в фонде.
В Пенсонном фонде напомнили, что Галкин как индивидуальный предприниматель обязан был предоставлять все необходимые сведения.