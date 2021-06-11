Женщины Бориса Грачевского начали «драку» за «Ералаш»

Борис Грачевский умер 14 января текущего года на 72-м году жизни. Ранее его госпитализировали с коронавирусом.

Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил Калининградский механический техникум (сейчас — Королевский колледж космического машиностроения и технологии), а в 1969 году поступил во ВГИК. Его он окончил спустя 23 года, а диплом получил в 2017 году.