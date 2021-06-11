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Женщины Бориса Грачевского начали «драку» за «Ералаш»

Елена Прошина
1 час назад
После кончины легендарного Бориса Грачевского на киностудии началась «драка» за его детище - детский киножурнал «Ералаш».
Женщины Бориса Грачевского начали «драку» за «Ералаш»
Фото: ТАССТАСС
Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Как пишет издание, новым гендиректором компании Аркадием Григоряном 9 июня было написано заявление в полицию в связи с тем, что некто склонял его к передаче его доли в «Ералаше» в пользу двух женщин, а именно бывшей жены и вдовы Бориса Грачевского.
Вдова Екатерина Белоцерковская не так давно нашла в документе о воссоединении ООО «Ералаш-Лэнд» (принадлежала Григоряну) и ООО «Ералаш» Грачевского поддельную подпись своего умершего супруга.
Заявитель обратился в органы с просьбой провести проверку по данному вопросу.
Борис Грачевский умер 14 января текущего года на 72-м году жизни. Ранее его госпитализировали с коронавирусом.
Врачи оценивали состояние Грачевского как тяжелое, однако позднее его удалось стабилизировать. Однако, как сообщил друг режиссера Владимир Долинский, накануне его снова ввели в медикаментозный сон.
Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. Он окончил Калининградский механический техникум (сейчас — Королевский колледж космического машиностроения и технологии), а в 1969 году поступил во ВГИК. Его он окончил спустя 23 года, а диплом получил в 2017 году.
Шоу-бизнес,Драка,Екатерина Белоцерковская,Аркадий Григорян,Владимир Долинский,
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