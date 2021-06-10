"Агония": Фадеев раскритиковал премию "Муз-ТВ"

Музыкант и продюсер Максим Фадеев высказался о скандальной премии телеканала «Муз-ТВ».

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«Раньше среди музыкантов можно было встретить одного фрика, а сегодня, среди фриков, можно встретить лишь одного музыканта!» - написал Фадеев в Instagram.

По его словам, сегодня не модно быть умным и уникальным в своих идеях. Сегодня – время копий и дешевых подделок.

Музыкант уверен, что мода на фриков скоро пройдет. Он сравнил происходящее с молекулярной кухней, которая быстро наскучивает.

«Это как молекулярная кухня, ешь вроде селедку, а вкус клубники. Интересно, но быстро надоедает, и хочется обычной, настоящей клубники! Лично я увидел - агонию!» - заключил Максим Фадеев.

Церемония вручения премии телеканала «Муз-ТВ» состоялась 4 июня. Разговоры о ней не утихают уже больше недели.

Так, народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что появление на публике современных «хайповых артистов» «превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног».

«Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости», - сказал певец.

Фигурист и тренер Александр Жулин посетовал, что общество давно перестало удивляться нарушению некоторыми знаменитостями общепринятых нормы поведения.