Фестиваль в Москве перенесли из-за коронавируса у Noize MC

Фестиваль Locals Only, хедлайнером которого заявлен Noize MC, перенесли из-за коронавируса у музыканта, подтвердили «Газете.Ru» организаторы.

Кроме Noize MC, на Locals Only должны выступить «Хлеб», Дора, ЛАУД, MC Сенечка. Bicycles for Afghanistan и другие. Locals Only — это в том числе серфинг-фестиваль, поэтому здесь можно будет увидеть титулованных серферов и представителей других видов экстремального спорта.