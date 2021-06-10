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"Соревнование голых задниц": Лещенко обрушился на шоу-бизнес

Лера Букина
44 минуты назад
Народный артист РСФСР Лев Лещенко резко высказался о современном шоу-бизнесе. На такой шаг он пошёл после скандальной премии Муз-ТВ. Об этом сообщает «Царьград».
"Соревнование голых задниц": Лещенко обрушился на шоу-бизнес
Фото: ТАССТАСС
Лещенко заявил, что его возмущает происходящее. Также, по его словам, своих коллег он никогда не осуждал, но ситуация вынудила поделиться своим мнением.
Прежде всего, его возмущает факт присутствия на первом плане медиалиц и неких образов вместо профессионалов, образованных и талантливых артистов.
«Это превратилось в соревнование голых задниц и длинных ног... Это напоминает мне кунсткамеру, где собраны недоразвитые эмбрионы, какие-то человеческие мерзости», - заявил народный артист.
Речь идет о тиктокерах, блогерах и прочих «хайповых артистах», для которых скандал - главная цель.
«Там появляется и мат, и скабрезности всякие, и переодевания трансгендерные, и прочее - и все это выпячивается, все это вообще мерзопакостно выглядит», - высказался Лев Лещенко.
Он подчеркнул, что не считает себя ханжой. Артист придерживается мнения, что выругаться матом иногда позволить себе можно. Однако на это могут пойти самодостаточные, достойные, известные люди, которые всё остальное сказали цензурными словами.
Те персоны, которые матерятся на сцене сейчас, не имеют на это права из-за отсутствия профессии, считает Лещенко.
«Это, знаете, ширпотреб, или, как говорит моя супруга, - скоропортящиеся продукты», - иронично сказал он.
Также продюсер Нателла Крапивина заявила, что сотрудничество с поп-исполнительницей Светланой Лободой подошло к концу. Это случилось после премии МУЗ-ТВ.
Шоу-бизнес,Нателла Крапивина,Лев Лещенко,Светлана Лобода,
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