"На 100% вместе": Ирину Шейк заметили на дне рождения Канье Уэста

Российскую супермодель Ирину Шейк
заподозрили в романе с американским рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщил портал TMZ
.
Ирину Шейк и Канье Уэста вместе заметили в Провансе, где рэпер отмечал свое 44-летие. Знаменитости прогуливались по территории роскошного бутик-отеля в компании друзей и, как отмечает TMZ, «очень напоминали пару».
Источники портала подтвердили, что Шейк и Уэст «на 100% вместе», но пока непонятно, насколько серьезны их отношения.
Первые сообщения о возможном романе российской модели и американского исполнителя появились в мае.
В 2010 году Канье Уэст упомянул Ирину Шейк в своей песне Christian Dior Denim Flow. В том же году российская супермодель снялась в клипе на песню Уэста Power. Также Ирина Шейк принимала участие в модном показе бренда Канье Уэста Yeezy в 2012 году.
Накануне бывшая жена Канье Уэста Ким Кардашьян
поздравила музыканта в Instagram, написав, что будет любить его всю жизнь.
Канье Уэст и Ким Кардашьян начали встречаться в 2012 году, а поженились в 2014-м. У них четверо детей. В феврале 2021 года пара объявила о разводе.
Ирина Шейк с 2015 по 2019 годы состояла в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером
. В 2017 году у них родилась дочь Лея.