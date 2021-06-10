"На 100% вместе": Ирину Шейк заметили на дне рождения Канье Уэста

Российскую супермодель Ирину Шейк заподозрили в романе с американским рэпером Канье Уэстом. Об этом сообщил портал TMZ

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Ирину Шейк и Канье Уэста вместе заметили в Провансе, где рэпер отмечал свое 44-летие. Знаменитости прогуливались по территории роскошного бутик-отеля в компании друзей и, как отмечает TMZ, «очень напоминали пару».

Источники портала подтвердили, что Шейк и Уэст «на 100% вместе», но пока непонятно, насколько серьезны их отношения.

Первые сообщения о возможном романе российской модели и американского исполнителя появились в мае.

В 2010 году Канье Уэст упомянул Ирину Шейк в своей песне Christian Dior Denim Flow. В том же году российская супермодель снялась в клипе на песню Уэста Power. Также Ирина Шейк принимала участие в модном показе бренда Канье Уэста Yeezy в 2012 году.

Накануне бывшая жена Канье Уэста Ким Кардашьян поздравила музыканта в Instagram, написав, что будет любить его всю жизнь.

Канье Уэст и Ким Кардашьян начали встречаться в 2012 году, а поженились в 2014-м. У них четверо детей. В феврале 2021 года пара объявила о разводе.