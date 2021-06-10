«Перестал чувствовать ноги»: T-Killah о заражении COVID

Он сообщил, что «КТ показало двустороннее поражение лёгких». Также он рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в ходе заболевания. Как выяснилось, в определенный момент он «оглох и перестал чувствовать ноги», а его лицо — «онемело». Музыканта лечат в НИИ имени Н.В. Склифосовского.
Тарасов также заявил, что коронавирус является очень тяжёлой болезнью. Его настигли глюки. Среди симптомов, с которыми он также столкнулся – потеря запахов, кашель, затрудненное дыхание, головная боль, ломота в костях и суставах. Ситуация осложняется тем, что у рэпера астма.