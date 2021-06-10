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«Перестал чувствовать ноги»: рэпер T-Killah о заражении коронавирусом

Елена Прошина
45 минут назад
Российский рэпер Александр Тарасов, выступающий под псевдонимом T-Killah, заявил о том, что заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Перестал чувствовать ноги»: T-Killah о заражении COVID
Фото: InstagramInstagram
Он сообщил, что «КТ показало двустороннее поражение лёгких». Также он рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться в ходе заболевания. Как выяснилось, в определенный момент он «оглох и перестал чувствовать ноги», а его лицо — «онемело». Музыканта лечат в НИИ имени Н.В. Склифосовского.
«Я не болел с 2018 года. И думал, что меня точно уже не возьмёт [COVID-19], раз я продержался больше года. Очень сильно ошибался, когда меня привезли на «скорой» в СКЛИФ, и у меня началась паника, вокруг ковидно больные, все кашляют, и врачи в скафандрах. Паника спала, когда тест на корону оказался положительным, и КТ показало двустороннее поражение лёгких!, — написал исполнитель.
Тарасов также заявил, что коронавирус является очень тяжёлой болезнью. Его настигли глюки. Среди симптомов, с которыми он также столкнулся – потеря запахов, кашель, затрудненное дыхание, головная боль, ломота в костях и суставах. Ситуация осложняется тем, что у рэпера астма.
T-Killah выразил уверенность, что скоро «будет огурчиком».
Также стало известно, что в Москве госпитализировали известного телеведущего и журналиста Дмитрия Борисова из-за заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес,Дмитрий Борисов,Александр Тарасов,
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