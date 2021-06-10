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Агутин обвинил Игоря Крутого в разрушении карьеры «Отпетых мошенников»

Елена Прошина
55 минут назад
Музыкант Леонид Агутин поведал о том, как
Агутин обвинил Игоря Крутого в разрушении карьеры «Отпетых мошенников»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
композитор Игорь Крутой погубил творческую карьеру популярной в свое время группы «Отпетые мошенники». Своими мыслями по этому поводу он поделился на своей странице в Facebook.
В 2003 году он вместе с группой записал песню «Граница», которая стала очень популярной.
В результате на вручении наград Премии Муз-ТВ Агутин и «Отпетые мошенники» остались без премии. Коллаборация и песня не были оценены.
Агутин не был согласен с таким решением, поэтому принял решение поговорить с композитором Игорем Крутым, имевшим непосредственное отношение к премии. Однако тот заявил, что голосование было честным.
«Я сразу уехал домой, а группа «Отпетые мошенники» разгромила гримерку в сердцах. АРС, влиятельный холдинг Игоря Крутого, пригрозил вычеркнуть их из шоу-бизнеса. И что бы вы думали? Таки вычеркнул! В то время убрать артистов из трех теле- и трех радиоканалов — равносильно забвению», - написал Агутин.
Напомним, что группа «Отпетые мошенники» была раньше очень востребованной. За годы творчества коллектива было записано 7 альбомов. Некоторые песни стали настоящими хитами.
Недавно певец Игорь Наджиев обвинил в разрушении карьеры Аллу Пугачёву. По мнению Наджиева, его завершение карьеры в России тесно связано с Примадонной. Он считает, что из-за ее влюбленности в Киркорова она не могла допустить никого на сцену, кроме самого Филиппа.
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