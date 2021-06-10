Продюсер Лободы разорвала сотрудничество с ней из-за Киркорова

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Это случилось после скандала с российским певцом Филиппом Киркоровым

Крапивина и Лобода проработали вместе 11 лет. Как заявила сама продюсер, она больше не хочет иметь ничего общего с шоу-бизнесом.

«Все бесконечное конец свой обретает», — написала Крапивина под опубликованным снимком с Лободой.

Продюсер недавно резко высказалась по поводу отечественного шоу-бизнеса после скандальной премии Муз-ТВ. Под ее ударом оказались Филипп Киркоров и рэпер Дава. Она заявила, что таких людей раньше на Кавказе «расчленяли на шашлыки».

Поп-король отечественной эстрады не стал долго молчать и обвинил Крапивину в двойных стандартах. Также он отметил, что ей это «аукнется законом бумеранга».

Блогер Давид Манукян также отреагировал на оскорбление со стороны Нателлы Крапивиной в свой адрес. Он был оскорблен такими словами и удивился, откуда в мире так много зла. Также он заявил, что она «систематически позволяет себе высказываться подобным образом»