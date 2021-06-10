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Продюсер Лободы разорвала сотрудничество с ней из-за Киркорова

Елена Прошина
1 час назад
Продюсер Нателла Крапивина заявила, что сотрудничество с поп-исполнительницей Светланой Лободой подошло к концу. Об этом она написала в своем Instagram.
Продюсер Лободы разорвала сотрудничество с ней из-за Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Это случилось после скандала с российским певцом Филиппом Киркоровым.
Крапивина и Лобода проработали вместе 11 лет. Как заявила сама продюсер, она больше не хочет иметь ничего общего с шоу-бизнесом.
«Все бесконечное конец свой обретает», — написала Крапивина под опубликованным снимком с Лободой.
Продюсер недавно резко высказалась по поводу отечественного шоу-бизнеса после скандальной премии Муз-ТВ. Под ее ударом оказались Филипп Киркоров и рэпер Дава. Она заявила, что таких людей раньше на Кавказе «расчленяли на шашлыки».
Поп-король отечественной эстрады не стал долго молчать и обвинил Крапивину в двойных стандартах. Также он отметил, что ей это «аукнется законом бумеранга».
Блогер Давид Манукян также отреагировал на оскорбление со стороны Нателлы Крапивиной в свой адрес. Он был оскорблен такими словами и удивился, откуда в мире так много зла. Также он заявил, что она «систематически позволяет себе высказываться подобным образом»
Сейчас премия Муз-ТВ проходит проверку на гей-пропаганду из-за Давы и Киркорова, которые пришли на красную дорожку в свадебных костюмах. Дава подарил Киркорову красную розу – такой жест многим напомнил шоу «Холостяк».
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Нателла Крапивина,Светлана Лобода,Филипп Киркоров,
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