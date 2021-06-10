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Елене Берковой провели срочную операцию

Елена Прошина
28 минут назад
Бывшая порноактриса Елена Беркова недавно навестила своих родителей, которые живут на Украине. Однако ее пребывание там закончилось больницей - из-за резкого ухудшения здоровья ей была необходима срочная операция. Об этом сообщает Starhit.ru.
Елене Берковой провели срочную операцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Беркова уже длительное время мучается из-за
воспаленных гланд. Однако последний приступ был таким серьезным, что артистка была вынуждена обратиться за помощью к врачам.
«У нее и раньше возникали проблемы из-за воспаления гланд, но в этот раз она едва не упала в обморок. Подобного раньше никогда не было. Поэтому медики приняли решение делать операцию», - заявил пиар-директор звезды Максим Клименко.
Как сообщается, операция проходила тяжело.
В настоящее время Беркова приходит в себя после хирургического вмешательства. Решение проблемы с гландами было в планах у артистки, однако времени на это у нее не находилось.
В связи с экстренной операцией ей не удалось записать новую песню.
Бывшая порнозвезда и раньше сталкивалась с проблемами со здоровьем. В 2019 году ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Появлялась информация, что состояние Елены резко ухудшилось в связи с чрезмерным увлечением диетами.
Также стало известно, что продюсеру Бари Алибасову провели срочную операцию на позвоночнике. Как заявил сын продюсера Бари Алибасова в своих соцсетях, его папе вновь потребовалась операция. В этот раз мужчине нужно было поставить укрепляющие пластины в позвоночник.
Шоу-бизнес,Елена Беркова,Бари Алибасов,Украина,
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