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Моргенштерн поблагодарил «возрастных» за рекламу на хейте

Елена Прошина
1 час назад
Российский рэпер Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн, поблагодарил за бесплатную рекламу людей в возрасте, которые ненавидят его и пытаются запретить его творчество. Сделал он это на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Моргенштерн поблагодарил «возрастных» за рекламу на хейте
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Обращаясь к старшему поколению — вы добились своего, меня оштрафовали, поздравляю! Но хочу сказать... Если кто-то хочет повоевать со мной и запретить моё творчество — вы же делаете меня только популярнее», — заявил исполнитель.
По его словам, «вся жизнь — шоу». Как показала практика, попытки помешать славе некоторым артистам ни к чему не приводили, хотя артисты, которых не любили многие, были всегда, указал он.
Он порекомендовал лучше воспитывать своих детей, чтобы они не знакомились с его творчеством. Хейтерам он посоветовал просто игнорировать его.
Недавно Общественная палата России обвинила рэпера в пропаганде запрещенных веществ. Ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко написал на Валеева заявление в прокуратуру.
В начале июня суд Моргенштерн был оштрафован на 100 тысяч рублей. Экспертиза обнаружила в клипах рэпера «Розовое вино 2» и «Family» признаки пропаганды наркотиков.
Также Моргенштерна недавно госпитализировали из-за камней в почках. О том, что у него есть проблемы со здоровьем, музыкант сообщил во время прямого эфира в социальной сети Instagram
Шоу-бизнес,Руслан Осташко,Общественная палата России,Генпрокуратура РФ,
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