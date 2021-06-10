Моргенштерн поблагодарил «возрастных» за рекламу на хейте

Российский рэпер Алишер Валеев, выступающий под псевдонимом Моргенштерн, поблагодарил за бесплатную рекламу людей в возрасте, которые ненавидят его и пытаются запретить его творчество. Сделал он это на шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

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«Обращаясь к старшему поколению — вы добились своего, меня оштрафовали, поздравляю! Но хочу сказать... Если кто-то хочет повоевать со мной и запретить моё творчество — вы же делаете меня только популярнее», — заявил исполнитель.

По его словам, «вся жизнь — шоу». Как показала практика, попытки помешать славе некоторым артистам ни к чему не приводили, хотя артисты, которых не любили многие, были всегда, указал он.

Он порекомендовал лучше воспитывать своих детей, чтобы они не знакомились с его творчеством. Хейтерам он посоветовал просто игнорировать его.

В начале июня суд Моргенштерн был оштрафован на 100 тысяч рублей. Экспертиза обнаружила в клипах рэпера «Розовое вино 2» и «Family» признаки пропаганды наркотиков.