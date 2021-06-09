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Канделаки вступилась за Бузову, которую критикуют за участие в спектакле МХАТа

Sport24
1 час назад
Генеральный продюсер «Маты ТВ» Тина Канделаки поддержала певицу Ольгу Бузову, на которую обрушился шквал критики за участие в спектакле на сцене МХАТа.
Канделаки вступилась за Бузову
Фото: instagram.com/tina_kandelaki / instagram.com/buzova86instagram.com/tina_kandelaki / instagram.com/buzova86
Бывшая жена экс-футболиста «Локомотива» Дмитрия Тарасова исполнит роль в спектакле «Чудесный грузин» Московского художественного академического театра им. М. Горького.
«Раз уж в сети все активно обсуждают актрису Ольгу Бузову, добавлю от себя и от лица всего телеканала «Матч ТВ»:
Оля, большое спасибо тебе за то, что ты снялась в нашем проморолике и в очередной раз показала себя учтивым и скромным профессионалом.
Не будь тебя, как бы люди извне поняли, что каждый из них такой умный, тонкий и образованный интеллигент, имеющий право вершить свое этическое правосудие.
Если они в чем и отказывают, так это в праве на то, чтобы меняться, развиваться и открывать в себе новые горизонты, даже будучи безусловной звездой нашего шоу-бизнеса», — написала Канделаки в телеграме.
Шоу-бизнес,Тина Канделаки,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,Локомотив,
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