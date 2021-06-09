Канделаки вступилась за Бузову

Не будь тебя, как бы люди извне поняли, что каждый из них такой умный, тонкий и образованный интеллигент, имеющий право вершить свое этическое правосудие.

Если они в чем и отказывают, так это в праве на то, чтобы меняться, развиваться и открывать в себе новые горизонты, даже будучи безусловной звездой нашего шоу-бизнеса», — написала Канделаки в телеграме.