Канделаки вступилась за Бузову

Бывшая жена экс-футболиста «Локомотива»Дмитрия Тарасова исполнит роль в спектакле «Чудесный грузин» Московского художественного академического театра им. М. Горького.
«Раз уж в сети все активно обсуждают актрису Ольгу Бузову, добавлю от себя и от лица всего телеканала «Матч ТВ»:
Оля, большое спасибо тебе за то, что ты снялась в нашем проморолике и в очередной раз показала себя учтивым и скромным профессионалом.
Не будь тебя, как бы люди извне поняли, что каждый из них такой умный, тонкий и образованный интеллигент, имеющий право вершить свое этическое правосудие.
Если они в чем и отказывают, так это в праве на то, чтобы меняться, развиваться и открывать в себе новые горизонты, даже будучи безусловной звездой нашего шоу-бизнеса», — написала Канделаки в телеграме.