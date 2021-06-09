«С детства научилась отшивать»: Наташа Королёва о домогательствах

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Она заявила, что давать отпор она умеет с детства.

«Я выросла в рабочем районе, поэтому с детства научилась отшивать. Вот и все. Поэтому передо мной такой проблемы никогда не стояло», - прокомментировала Королёва.

Также исполнительница высказала свое мнение относительно хайпа на теме харрасмента. Как выяснилось, она считает эту тему действительно «хайповой». По ее словам, этот вопрос стал подниматься в США. Теперь эта волна «докатилась и до нас».

«Такая тема очень неоднозначная для меня, потому что с одной стороны, это все плохо и неправильно, а с другой, в таких историях есть свои тонкости и нюансы», - сообщила Королёва.