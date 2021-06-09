«С детства научилась отшивать»: Наташа Королёва о домогательствах

Также исполнительница высказала свое мнение относительно хайпа на теме харрасмента. Как выяснилось, она считает эту тему действительно «хайповой». По ее словам, этот вопрос стал подниматься в США. Теперь эта волна «докатилась и до нас».
Поклонники Наташи Королёвой были удивлены тому, как певица похудела к «Премии МУЗ-ТВ». Так, артистка появилась на красной дорожке в коротком чёрном платье. Ей удалось похудеть на шесть килограммов. Новости об изменах мужа изменили ее фигуру до неузнаваемости. Сейчас вес артистки составляет 56 килограммов, однако этот результат все еще не приносит певице удовлетворения.