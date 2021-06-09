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«С детства научилась отшивать»: Наташа Королёва о домогательствах

Елена Прошина
1 час назад
Наташа Королёва в интервью Teleprogramma.pro рассказала, сталкивалась ли она с домогательствами в свой адрес.
«С детства научилась отшивать»: Наташа Королёва о домогательствах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она заявила, что давать отпор она умеет с детства.
«Я выросла в рабочем районе, поэтому с детства научилась отшивать. Вот и все. Поэтому передо мной такой проблемы никогда не стояло», - прокомментировала Королёва.
Также исполнительница высказала свое мнение относительно хайпа на теме харрасмента. Как выяснилось, она считает эту тему действительно «хайповой». По ее словам, этот вопрос стал подниматься в США. Теперь эта волна «докатилась и до нас».
«Такая тема очень неоднозначная для меня, потому что с одной стороны, это все плохо и неправильно, а с другой, в таких историях есть свои тонкости и нюансы», - сообщила Королёва.
После признаний актрисы Елены Прокловой о харрасменте стали говорить и многие другие знаменитости. Среди тех, кто с ним сталкивался - Дана Борисова, певица Анна Калашникова, юмористка, резидент Comedy club Марина Кравец. Список лишь расширяется.
Поклонники Наташи Королёвой были удивлены тому, как певица похудела к «Премии МУЗ-ТВ». Так, артистка появилась на красной дорожке в коротком чёрном платье. Ей удалось похудеть на шесть килограммов. Новости об изменах мужа изменили ее фигуру до неузнаваемости. Сейчас вес артистки составляет 56 килограммов, однако этот результат все еще не приносит певице удовлетворения.
Шоу-бизнес,Comedy Club ,Анна Калашникова,Марина Кравец,Наташа Королева,Елена Проклова,Дана Борисова,
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