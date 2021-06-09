«Мечтаю выйти замуж за Путина»: что ждет зрителей в выпусках «Модного приговора»

Стало известно, что будет в выпусках «Модного приговора», которые выйдут в эфире Первого канала с 8 по 11 июня. Об этом сообщает teleprogramma.pro.

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Во вторник ожидается выпуск, в котором героиня программы Лейсан подвергнется критике со стороны ее мужа Рината. Все дело в том, что она носит совсем не то, что нравится ее ему, а именно спортивную одежду и джемпера. Ринат же видит ее в сексуальном образе - платьях и вещах, подчеркивающих фигуру.

Муж не понимает, почему его жена одевается как «мамочка в декрете», хотя в декрете находится сам Ринат.

В среду зрители смогут увидеть в программе двух сестер. Екатерина считает, что у ее сестры «подтекает чердачок», она критикует Веру за ее образ жизни. По мнению Екатерины, Вере нужно снять «розовые очки» и перестать мечтать об олигархах и президенте. Раньше она могла бегать за олимпийскими чемпионами, врываться в гримерки российских звезд. Более того, она видела себя в качестве жены Путина, однако потом сделала более скромный выбор, а именно в пользу Киркорова.

В четверг зрители увидят Артура и Оксану – бывших любовников, которые три года были вместе. Артур утверждает, что сделает предложение при условии, что Оксана изменится. Однако Оксана заявляет, что она в нем не нуждается.

Артур выступает против ее стиля, ведь она носит лишь обтягивающие вещи. По его мнению, лишний эпатаж не поможет найти ей принца.

«Раньше я носила одно платье до дыр, потому что больше ничего не налезало. Теперь я буду максимально баловать и радовать себя.», - говорит героиня.

В пятницу в модный суд явится Светлана, которая 25 лет прожила с мужчиной, которого никогда не любила. Два года назад она оставила все мужу и детям и ушла жить в бытовку.