Собчак отреагировала на слова супруги президента «Спартака» о «Матч ТВ».

Стоит отметить, что Зарема Салихова раньше входила в состав совета директоров команды. Она ранее написала, что на «Матч ТВ» «им самим можно все, даже путать футболистов и носить черные колготы с летними платьями». Однако, по ее мнению, «они безжалостны и строги» по отношению к другим.