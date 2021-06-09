Собчак отреагировала на слова супруги президента «Спартака» о «Матч ТВ».

Стоит отметить, что Зарема Салихова раньше входила в состав совета директоров команды. Она ранее написала, что на «Матч ТВ» «им самим можно все, даже путать футболистов и носить черные колготы с летними платьями». Однако, по ее мнению, «они безжалостны и строги» по отношению к другим.
«Мне всё больше и больше нравится эта Зарема. Про чёрные колготы — это даже смешнее, чем про перепутать имена футболистов будучи генеральным директором», — заявила Собчак.
Супруга Федуна, в свою очередь, отреагировала на слова ведущей. Она решила опубликовать скриншот ответа Ксении и написать «Теперь Тина [Канделаки] найдёт мои фото в чёрных чулках и выдаст душераздирающий пост про трусы и чулочные изделия».
Тина Канделаки в 2019 году на мероприятии «Спорт — норма жизни» перепутала полузащитника сборной России и петербургского «Зенита»Магомеда Оздоева и нападающего национальной команды Ирана и «сине-бело-голубых» Сердара Азмуна. Об этом и вспомнила ранее Салихова, обвинив генерального продюсера в непрофессионализме.
Быть частью совета директоров Салихова перестала 21 мая 2021 года. Она проработала в должности 18 дней.