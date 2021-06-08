"Лютый прошлый век": Киркоров раскритиковал Лободу

Король российской эстрады обиделся на комментарий Крапивиной, оставленный в Instagram портала Super об итогах премии телеканала «Муз-ТВ».
В комментарии Крапивина назвала Киркорова и Давида Манукяна
, приехавших на премию в свадебном кортеже, «паноптикумом в чистом виде», и заявила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».
После этого Киркоров записал видеообращение к Крапивиной и Лободе в своем Instagram
.
В нем он обвинил Лободу в том, что просмотры ее клипов накручены с помощью ботов, а номер, исполненный на премии «Муз-ТВ», был «сплагиачен» у Бейонсе.
«Девочки, где вы учились, я преподавал», - сыронизировал Киркоров.
Он назвал Крапивину человеком двойных стандартов и обвинил ее в гомофобии, трансфобии и дискриминации.
«Вот это лютый прошлый век», - добавил Киркоров.
Он также заявил, что Крапивиной необходим «фактчекер», который будет сверять ее заявления с действующими этическими нормами.
Менее чем через час после выхода публикации Киркорова Нателла Крапивина сообщила, что больше не является продюсером Светланы Лодобы и не хочет иметь «ни малейшего отношения к шоу-бизнесу».