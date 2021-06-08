"Лютый прошлый век": Киркоров раскритиковал Лободу

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Король российской эстрады обиделся на комментарий Крапивиной, оставленный в Instagram портала Super об итогах премии телеканала «Муз-ТВ».

В комментарии Крапивина назвала Киркорова и Давида Манукяна , приехавших на премию в свадебном кортеже, «паноптикумом в чистом виде», и заявила, что «раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

После этого Киркоров записал видеообращение к Крапивиной и Лободе в своем Instagram

В нем он обвинил Лободу в том, что просмотры ее клипов накручены с помощью ботов, а номер, исполненный на премии «Муз-ТВ», был «сплагиачен» у Бейонсе.

«Девочки, где вы учились, я преподавал», - сыронизировал Киркоров.

Он назвал Крапивину человеком двойных стандартов и обвинил ее в гомофобии, трансфобии и дискриминации.

«Вот это лютый прошлый век», - добавил Киркоров.

Он также заявил, что Крапивиной необходим «фактчекер», который будет сверять ее заявления с действующими этическими нормами.