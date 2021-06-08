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Рэпера T-killah госпитализировали в тяжелом состоянии

Газета.Ru
1 час назад
Российский рэпер Александр Тарасов (T-killah), оказался в больнице с двусторонней пневмонией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя артиста.
Рэпер T-killah попал в больницу с подозрением на COVID
Фото: InstagramInstagram
По словам собеседницы агентства, у музыканта подозревают коронавирус.
«Да, это правда», — сказала представитель хип-хоп-исполнителя.
Журналисты также задали ей вопрос о самочувствии артиста. Собеседница ответила им, что оно, «очевидно, не очень».
Как передает РЕН ТВ, Тарасов находится в тяжелом состоянии. Ему провели тестирование на COVID-19, однако пока нет точного результата.
На прошлой неделе советский и украинский актер кино, театра и телевидение, народный артист Украины Валерий Шептекита скончался в Киеве после заражения коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес,Валерий Шептекита,Александр Тарасов,
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