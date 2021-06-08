«Я не собиралась сдерживаться»: Ким Кардашьян прокомментировала интимное видео

Ким заговорила о видео в самом первом эпизоде реалити-шоу KUWTK, когда ее сестра Кортни спросила, почему она сняла секс-видео. «Потому что я была возбуждена, и мне это нравилось», — коротко ответила Ким. Также она добавила, что во время съемки находилась под действием запрещенных препаратов.

«И продюсерам, и нам понравилось идея поговорить о «слоне в комнате». И я бы, вероятно, не стала этого делать, если бы это не было для шоу», — прокомментировала тот эпизод шоу Кардашьян.

Тем не менее продюсер KUWTK Фарназ Фарджам говорит, что Ким «находилась в противоречии» и «ненавидела все», что касалось ролика. Тогда они решили сразу же обговорить эту тему, чтобы дальше аудитория могла пройти мимо этой истории. Ким добавила, что, по ее мнению, съемки в реалити-шоу помогли ее семье «разобраться с проблемами», а не «замять их под ковер». «В конце концов, я всегда была открытой и честной и хотела поделиться всем, через что мне пришлось пройти. Я не собиралась сдерживаться», — заключила Ким в беседе с Los Angeles Times.