Суд зарегистрировал иск к Собчак за вопрос о "панель"

Ранее Троицкая заявляла, что в иске она просит о защите чести, достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда, а также об охране изображения. Также она запрашивает удаление изображения с собой, так как согласие на съемку не было получено надлежащим образом.
Поводом для обращения в суд стал заданный телеведущей на Петербургском международном экономическим форуме вопрос «На какую панель вы пришли?», адресованный Троицкой, которая присутствовала там в качестве участника. Троицкая в интервью телеканалу «78» заявила, что её задели слова и намеки Собчак.