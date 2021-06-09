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Суд зарегистрировал иск к Собчак за вопрос о "панель"

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Останкинский суд Москвы зарегистрировал иск на 50 млн рублей петербургского юриста Эльнары Троицкой о защите чести и достоинства к журналистке Ксении Собчак. Об этом сообщает РИА «Новости».
Суд зарегистрировал иск к Собчак за вопрос о "панель"
Фото: Ксения Собчак/YouTubeКсения Собчак/YouTube
«Иск зарегистрирован», — заявили в суде, уточнив, что дата его рассмотрения пока не назначена.
Ранее Троицкая заявляла, что в иске она просит о защите чести, достоинства, деловой репутации, компенсации морального вреда, а также об охране изображения. Также она запрашивает удаление изображения с собой, так как согласие на съемку не было получено надлежащим образом.
Поводом для обращения в суд стал заданный телеведущей на Петербургском международном экономическим форуме вопрос «На какую панель вы пришли?», адресованный Троицкой, которая присутствовала там в качестве участника. Троицкая в интервью телеканалу «78» заявила, что её задели слова и намеки Собчак.
Позже журналистка прокомментировала поданный против нее иск.
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Москва,
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