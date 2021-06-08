Ведущего Борисова госпитализировали с COVID

Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов
госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает
Telegram-канал Mash.
По данным канала, симптомы заболевания телеведущий ощущал последние три дня, но лечился самостоятельно.
Однако сейчас врачи приняли решение о его госпитализации, так как у Дмитрия Борисова «есть хронические заболевания», утверждает Mash.
Ранее коллега Борисова телеведущая Лера Кудрявцев, переболевшая коронавирусом в январе 2021 года, пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. Она связала проблемы со здоровьем с тем, что ее «догнал long-ковид».
Телеведущая находится в оздоровительном центре и пожаловалась, что у нее очень сильно болит голова, несмотря на процедуры. При этом в марте Кудрявцеву уже госпитализировали со съемок - телеведущей стало тяжело дышать, появилась боль в груди. Тогда она заявила, что из-за стрессов, отсутствия отдыха, мнительности и тревожности «физика дала сбой».
О том, что тяжело перенес коронавируса и до сих пор сталкивается с его последствиями заявлял и продюсер и телеведущий Сергей Светлаков
. Способность чувствовать вкус уже вернулась к нему, «но постоянная усталость и немножко депрессивность присутствуют и выходят по капле».