Ведущего Борисова госпитализировали с COVID

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По данным канала, симптомы заболевания телеведущий ощущал последние три дня, но лечился самостоятельно.

Однако сейчас врачи приняли решение о его госпитализации, так как у Дмитрия Борисова «есть хронические заболевания», утверждает Mash.

Ранее коллега Борисова телеведущая Лера Кудрявцев, переболевшая коронавирусом в январе 2021 года, пожаловалась на резкое ухудшение самочувствия. Она связала проблемы со здоровьем с тем, что ее «догнал long-ковид».

Телеведущая находится в оздоровительном центре и пожаловалась, что у нее очень сильно болит голова, несмотря на процедуры. При этом в марте Кудрявцеву уже госпитализировали со съемок - телеведущей стало тяжело дышать, появилась боль в груди. Тогда она заявила, что из-за стрессов, отсутствия отдыха, мнительности и тревожности «физика дала сбой».