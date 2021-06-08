Солист "Иванушек" Андреев стал дедушкой

Об этом сообщила жена солиста «Иванушки International», 44-летняя Лолита.

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20-летний сын артиста Кирилл и его супруга Аделина стали родителями: их дочь появилась на свет 4 июня. Несколько дней члены звездной семьи не афишировали этот факт, но после Лолита решила сообщить данную новость. Супруга артиста сообщила, что у нее родилась внучка, отметив, что девочка здорова и чувствует себя хорошо. В другие подробности Лолита предпочла не вдаваться.

Стоит отметить, что певец положительно отнесся к желанию сына обзавестись семьей в столь раннем возрасте. Наследник и его возлюбленная сыграли свадьбу в феврале 2020 года. Молодожены решили не ограничиваться регистрацией брака в ЗАГСе и обвенчались. Родители жениха оплатили банкет, а также преподнесли молодым роскошный подарок – ключи от квартиры.

Андреев-младший рассказывал, что примером идеальной семьи для него служат отношения родителей. Со своей возлюбленной он хочет построить такую же крепкую семью.