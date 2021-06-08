В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

У 50-летнего Кирилла Андреева родилась внучка

Клео.Ру
1 час назад
Об этом сообщила жена солиста «Иванушки International», 44-летняя Лолита.
Солист "Иванушек" Андреев стал дедушкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
20-летний сын артиста Кирилл и его супруга Аделина стали родителями: их дочь появилась на свет 4 июня. Несколько дней члены звездной семьи не афишировали этот факт, но после Лолита решила сообщить данную новость. Супруга артиста сообщила, что у нее родилась внучка, отметив, что девочка здорова и чувствует себя хорошо. В другие подробности Лолита предпочла не вдаваться.
Стоит отметить, что певец положительно отнесся к желанию сына обзавестись семьей в столь раннем возрасте. Наследник и его возлюбленная сыграли свадьбу в феврале 2020 года. Молодожены решили не ограничиваться регистрацией брака в ЗАГСе и обвенчались. Родители жениха оплатили банкет, а также преподнесли молодым роскошный подарок – ключи от квартиры.
Андреев-младший рассказывал, что примером идеальной семьи для него служат отношения родителей. Со своей возлюбленной он хочет построить такую же крепкую семью.
Напомним, что Кирилл Андреев-старший счастлив в браке со своей женой Лолитой уже более 20 лет. Их встреча состоялась в канун Нового года, когда певец отдыхал после отработанного концерта в компании друзей. В этот вечер он встретил девушку в эффектном алом платье с шлейфом. Кирилл решил с ней познакомиться и назвался другим именем. В ходе разговора он понял: девушка действительно не знает, кто он такой, и тогда уже представился по-настоящему. Андреев признается: это была любовь с первого взгляда.
Шоу-бизнес,Кирилл Андреев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители