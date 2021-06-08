«Чего все домотались?»: Соловьев заступился за Бузову

Российский телеведущий Владимир Соловьв выступил в защиту певицы Ольги Бузовой, на которую обрушился шквал критики после объявления о ее участии в постановке МХАТа. Свое мнение он высказал в программе «Полный контакт».

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Соловьев поинтересовался у аудитории, а «чего все домотались до Бузовой», подчеркнув при этом, что сама артистка ему категорически не нравится. Высказавшись о творчестве Ольги Бузовой, телеведущий напомнил, что она добилась успеха тяжелым трудом.

«У которой ни тебе крестного, ни тебе папы-бывшего мэра, ни тебе мамы-сенатора, ни тебе друзей, которым можно пожаловать, ни тебе олигархов в окружении. То есть никто не подталкивал и не помогал. Из очень простой небогатой семьи», - отметил он.

Соловьев подчеркнул, что у Бузовой есть красный диплом от престижного питерского университета.

«И она своим трудом шла, шла, шла. Мне совершенно не нравится, что она делает. Но вот стоило ей получить роль в МХАТ и все сразу начали: «Вы что с ума сошли, как это возможно – Бузова и на сцене МХАТа», - заявил телеведущий.

Он призвал актеров оставить себе «право на сомнение» и не лишать Бузову заранее даже шанса на то, что у нее получится хорошо сыграть. А такую волну критики телеведущий расценил как «бешеную зависть и несправедливость».

Ранее стало известно, что Бузова примет участие в постановке «Чудесный грузин», которая рассказывает о молодых годах Иосифа Сталина, и сыграет певицу кабаре и шпионку Беллу Шанталь. Премьера спектакля назначена на 11 и 12 июня. По словам Бузовой, в спектакле она будет «играть и петь».