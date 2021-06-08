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Ургант высмеял наряды звезд на премии «Муз-ТВ»

Ura.Ru
1 час назад
Телеведущий Иван Ургант посмеялся над российскими звездами, посетившими премию «Муз-ТВ». Его поразили наряды блогера Дани Милохина и рэпера Алишера Моргенштерна. Мнением телеведущий поделился в эфире своего вечернего шоу на «Первом канале».
Ургант высмеял наряды звезд на премии «Муз-ТВ»
Фото:  URA.RU URA.RU
«Закончился ПМЭФ, а эстафету яркого мероприятия перехватили на „Муз-ТВ“. Участники одни и те же — Даня Милохин. Он был интеллигентным парнем, простым рабочим тиктокером. Один раз съездил на ПМЭФ и нахватался ерунды от экономистов. Дмитрий Нагиев на премии „Муз-ТВ“ думал, что одновременно разговаривает и с мужчиной, и с женщиной. Главное, чтобы не увидел Александр Гордон. Иначе он поймет, что может вести шоу „Мужское и женское“ один», — сказал Ургант, комментируя наряд Милохина, разделенный на розовое платье и классический костюм.
Также впечатлило Урганта появление певца Филиппа Киркорова и рэпера Давы (Давида Манукяна). Ведущий заметил, что исполнители напоминали жениха с невестой.
«Филипп молодец, сделал провокацию. Это же выглядит как свадьба. Невеста — Фил», — подметил Ургант.
Не остался в стороне и скандальный образ рэпера Алишера Моргенштерна.
«Он за своей наградой выехал на инвалидной коляске и где-то зацепился пиджаком. Тимати вез его, как будто это римейк фильма 1+1. Тоже чернокожий парень ухаживает за богатым инвалидом», — пошутил телеведущий.
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Тимати,Иван Ургант,Александр Гордон,Дмитрий Нагиев,Филипп Киркоров,
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