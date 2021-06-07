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"Моя история": Асмус намекнула на причину развода с Харламовым

Вероника Полынина
59 минут назад
Актриса Кристина Асмус намекнула на причину расставания с Гариком Харламовым, рассуждая о новой роли.
Асмус намекнула на причину развода с Харламовым
Фото: InstagramInstagram
Асмус опубликовала в Instagram снимок в новом образе – актриса предстала с модной стрижкой пикси и кольцом на безымянном пальце. Она рассказала, что в этом образе снимается в фильме «Хочу замуж». Съемки проходят в Калининграде, партнером Асмус стал Милош Бикович.
«Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнера Прям моя история», - поделилась Асмус.
В июне прошлого года Кристина Асмус объявила о разводе с мужем – шоуменом Гариком Харламовым. Они поженились в 2013 году, через год у них родилась дочь Настя.
По информации СМИ, у Харламова появилась новая возлюбленная – актриса Катерина Ковальчук, с которой он познакомился на съемках фильма «Гусар».
Пара официально не подтверждала свои отношения, однако Харламова и Ковальчук регулярно видят вместе.
В конце мая они отдыхали в Сочи вместе с участниками группы Little Big Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской.
Шоу-бизнес,Гарик Харламов,Кристина Асмус,Милош Бикович,Калининград,
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