Асмус намекнула на причину развода с Харламовым

Фото: Instagram Instagram

Асмус опубликовала в Instagram снимок в новом образе – актриса предстала с модной стрижкой пикси и кольцом на безымянном пальце. Она рассказала, что в этом образе снимается в фильме «Хочу замуж». Съемки проходят в Калининграде , партнером Асмус стал Милош Бикович

«Фильм о том, как важно разговаривать в отношениях. И о том, как ты можешь быть несчастлива с мужчиной, если с самого начала не думаешь о том, что важно тебе, а только подстраиваешься под партнера Прям моя история», - поделилась Асмус.

В июне прошлого года Кристина Асмус объявила о разводе с мужем – шоуменом Гариком Харламовым. Они поженились в 2013 году, через год у них родилась дочь Настя.

По информации СМИ, у Харламова появилась новая возлюбленная – актриса Катерина Ковальчук, с которой он познакомился на съемках фильма «Гусар».

Пара официально не подтверждала свои отношения, однако Харламова и Ковальчук регулярно видят вместе.