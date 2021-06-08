Королёва удивила фанатов похудевшей фигурой

Так, артистка появилась на красной дорожке в коротком чёрном платье. Как отмечается, ей удалось похудеть на шесть килограммов.

Новости об изменах мужа изменили ее фигуру до неузнаваемости. Сейчас вес артистки составляет 56 килограммов, однако этот результат все еще не приносит певице удовлетворения. Как заявила исполнительница, вес всё время «гуляет» от 56 до 60 килограмм, в этой связи ей нужно сбросить еще пару лишних кило.