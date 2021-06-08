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Королёва удивила фанатов похудевшей фигурой

Вероника Полынина
54 минуты назад
Поклонники Наташи Королёвой были удивлены тому, как певица похудела к «Премии МУЗ-ТВ». Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Королёва удивила фанатов похудевшей фигурой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Так, артистка появилась на красной дорожке в коротком чёрном платье. Как отмечается, ей удалось похудеть на шесть килограммов.
Новости об изменах мужа изменили ее фигуру до неузнаваемости. Сейчас вес артистки составляет 56 килограммов, однако этот результат все еще не приносит певице удовлетворения. Как заявила исполнительница, вес всё время «гуляет» от 56 до 60 килограмм, в этой связи ей нужно сбросить еще пару лишних кило.
На «Премии» Наташу Королёву сопровождала мама Людмила Порывай. По мнению поклонников, для своих 75 лет мать артистки очень хорошо выглядит.
«У сына сессия, поэтому не смог прийти. А муж готовится к премьере спектакля, поэтому сегодня я выгуливаю маму. Только полюбуйтесь, как она у меня замечательно выглядит. А ведь ей в этом году исполнилось 75!» — сообщила артистка.
По словам Наташи Королёвой, она не придерживается никаких диет. Ее похудение – результат плотного графика, из-за которого она не успевает есть. На лето у певицы запланированы съёмки в ряде телепроектов.
Наташа Королёва недавно устроила грандиозную вечеринку в честь своего 48-летия в одном из столичных ресторанов. На празднование были приглашены российские звёзды, включая продюсера Александра Достмана и его жену, известного адвоката Иду Достман.
Шоу-бизнес,Александр Достман,Людмила Порывай,Наташа Королева,
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