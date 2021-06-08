Певец Наджиев обвинил Пугачёву в разрушении своей карьеры

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Артист стал востребованным в Европе. В России он не фигурирует на ТВ, а по радио не крутят его песен.

Его хит 1991 года «Ну, целуй» внезапно стал по-настоящему популярным за рубежом. Песня включается в эфиры европейских радиостанций и в США.

По мнению Наджиева, завершение карьеры в России тесно связано с Примадонной. По его словам, из-за ее влюбленности в Киркорова она не могла допустить никого на сцену, кроме самого Филиппа.

Так, Наджиев решил обвинить народную артистку в безвестности Валентины Легкоступовой. Он перестал молчать, рассказав о том, что царило на российской эстраде в 90-х.

Но многим не понравились его слова.

«Если бы это не было фактами моей биографии, может быть, об этом и не стоило говорить. Но это моя жизнь! Это я пережил! Почему меня нет на телеэкране? Этим вопросом задаются многие люди. Задайте этот вопрос кому-то более высоконаходящемуся в нашем шоу-бизнесе!», - заявил Наджиев.

По мнению артиста, выступающим на сцене нечего делить, ведь «зрителей и поклонников хватит на всех».