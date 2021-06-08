Певец Наджиев обвинил Пугачёву в разрушении своей карьеры

Артист стал востребованным в Европе. В России
он не фигурирует на ТВ, а по радио не крутят его песен.
Его хит 1991 года «Ну, целуй» внезапно стал по-настоящему популярным за рубежом. Песня включается в эфиры европейских радиостанций и в США.
По мнению Наджиева, завершение карьеры в России тесно связано с Примадонной. По его словам, из-за ее влюбленности в Киркорова она не могла допустить никого на сцену, кроме самого Филиппа.
Так, Наджиев решил обвинить народную артистку в безвестности Валентины Легкоступовой. Он перестал молчать, рассказав о том, что царило на российской эстраде в 90-х.
Но многим не понравились его слова.
«Если бы это не было фактами моей биографии, может быть, об этом и не стоило говорить. Но это моя жизнь! Это я пережил! Почему меня нет на телеэкране? Этим вопросом задаются многие люди. Задайте этот вопрос кому-то более высоконаходящемуся в нашем шоу-бизнесе!», - заявил Наджиев.
По мнению артиста, выступающим на сцене нечего делить, ведь «зрителей и поклонников хватит на всех».
Не так давно друг российской певицы Валентины Легкоступовой, которая скончалась 14 августа в возрасте 54 лет, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ
Вадим Манукян сообщил, что Алла Пугачёва является виновницей карьерных неудачах покойной.