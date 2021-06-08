Бузова получит 446 тысяч рублей за спектакль о Сталине

Гонорар Ольги Бузовой за роль в спектакле «Чудесный грузин» составит чуть менее полумиллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на контракт, который был опубликован на сайте госзакупок.

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Из документа следует, что за участие в постановке Бузовой заплатят 446 тысяч рублей. 212 766 рублей из них она получит за репетиции и еще 234 044 рубля — за само выступление на сцене.

Согласно условиям договора, Бузова примет участие в двух премьерных спектаклях. За каждый из выходов на сцену ей заплатят 117 022 рубля.

Накануне появилась информация о том, что Бузова сыграет на сцене МХАТ имени Горького. Она примет участие в постановке «Чудесный грузин», которая рассказывает о молодых годах Иосифа Сталина. По словам Бузовой, премьера спектакля назначена на 11 и 12 июня. Также она сообщила, что в спектакле она будет «играть и петь».

Худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков назвал причину приглашения Ольги Бузовой в спектакль «Чудесный грузин». Он отметил, что она - «феномен», а история её творческого пути «показывает, что можно стать звездой, не обладая компетенциями».