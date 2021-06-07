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Пьяного Глеба Самойлова на концерте сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Бывший солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов вышел на сцену в городе Вольгинский в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва стоял на ногах.
Видео с концерта опубликовал LIFE-SHOT.
На видео Самойлова поддерживают участники группы, а потом сажают на сцену. Он пытается петь, но слова разобрать практически невозможно. При этом зрители тепло встретили музыкантов.
Шоу-бизнес,Общество,Видео,Глеб Самойлов,
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