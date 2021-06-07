Ксения Собчак ответила участнице ПМЭФ Эльнаре Троицкой, подавшей на нее в суд из-за вопроса «На какую панель вы пришли?».

Ксения Собчак в ходе форума вела видеосъемку для своего телеграм-канала – видео она объединила под циклом «Форумчаночка».

Фрагменты с участием Троицкой Собчак опубликовала в телеграм-канале и в выпуске программы «Осторожно, новости!» в Youtube.

После публикации Троицкая обратилась в суд, сочтя видео унижением своего достоинства, чести и деловой репутации. Она также заявила, что не давала Собчак разрешение на публикацию своего изображения. Юрист потребовала с телеведущей 50 млн рублей моральной компенсации.

Комментируя иск Эльнары Троицкой, Собчак заявила, что работает «в любимом стиле лакмусовой бумажки» и то, о чем подумала участница форума, отвечая на вопрос о панели, - это исключительно ее мысли.

Собчак уверена, что ничего обидного в ее словах и видеосюжетах не было, а иск Троицкой не имеет судебных перспектив.

«Дорогая Эльнара, ну вы серьезно? Вас задело название #форумчаночка? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? А не в том, что опять написала злая Собчак?» - написала Собчак в телеграм-канале.

Она отметила, что один из сюжетов вышел вообще без монтажа, и в нем героиня «прекрасно» рассказывает про свою работу.