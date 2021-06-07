На последнем Петербургском международном экономическом форуме произошел громкий скандал с участием Ксении Собчак . Руководитель юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльвира Троицкая подала в суд на телеведущую за оскорбительное высказывание в ее адрес. Об этом сообщает Starhit.ru.

Ксения Собчак в ходе форума вела видеосъемки для своего Telegram-канала – видео она объединила под циклом «Форумчаночка». Таким способом она хотела показать, что на ПМЭФ приехали не только крупные бизнесмены, но и девушки, их сопровождающие.

Телеведущая подходила к красивым девушкам и задавала им вопрос: «На какую панель вы пришли?».

В ответ на провокационный вопрос Троицкая заявила Собчак, что она является юристом и выступает в качестве эксперта на популярном петербургском телеканале «78».

«Не нужно, пожалуйста, всех оценивать только по внешности», — рекомендовала Троицкая.

Однако Ксения проигнорировала ее слова, после чего разместила видео в подборку об «эскортницах» на своем канале.

Юрист была оскорблена подобной выходкой. Она сообщила, что ее выставили в качестве девушки легкого поведения и «охотницы за vip-персонами».

Троицкая требует удалить это видео. Также она добивается осуществления запрета на использование записей и компенсации морального вреда в размере 50 миллионов рублей.

По словам Эльвиры Троицкой, ее деловой репутации нанесен существенный ущерб.