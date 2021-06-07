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Дарья Мельникова рассказала о разводе с Артуром Смольяниновым

Клео.Ру
5 часов назад
Поклонники пары недоумевают. У Даши и Артура двое детей, со стороны казалось, что это идеальная семья. Что же стало причиной развода?
Дарья Мельникова рассказала о разводе с Артуром Смольяниновым
Фото: Клео.РуКлео.Ру
Актриса Дарья Мельникова стала известна широкому кругу зрителей после съемок в многосерийной ленте «Папины дочки». Как и многие ее коллеги по ситкому, Даша захотела связать с кино дальнейшую жизнь. Она продолжала сниматься в разных фильмах и сериалах.
На некоторое время активную карьеру ей пришлось прервать. Мельникова вышла замуж за Артура Смольянинова. В этом браке она родила двух замечательных детей. Поклонники были очень рады за пару. Оба актера производили приятное впечатление. Они никогда не говорили друг о друге плохо. В их биографии не было скандальных фактов.
Этот союз казался редкой идеальной семьей. Между супругами все было настолько тихо и мирно, что откровение Даши в недавнем интервью произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Мельникова призналась, что они со Смольяниновым развелись. Пользователи сети были удивлены. Они даже не догадывались, что в паре имеются размолвки.
Разговаривать на эту тему подробно Мельникова не захотела. Она лишь озвучила сам факт, а причину развода предпочла не называть. Актриса объяснила, что так сложились обстоятельства, и им пришлось развестись.
На сегодняшний день она счастлива. Артур, по ее словам, прекрасный отец и часто видится с детьми. Они много времени проводят вместе, но исключительно в качестве родителей.
Пользователи сети стали выражать свои сочувствия. Они сожалели, что семья распалась. Некоторых волновало, что же все-таки стало причиной расставания. На этом фоне сразу же стали появляться слухи. Среди предложений был сложный характер мужа, большая разница в возрасте между ним и Дашей. Фолловеры также писали о вредных привычках мужчины.
Имеют ли догадки пользователей сети какое-либо отношение к правде, неизвестно. Смольянинов эту тему пока никак не комментировал.
Шоу-бизнес,Дарья Мельникова,Артур Смольянинов,
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