Кинокритик, теле- и радиоведущий, режиссёр Давид Шнейдеров в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил возмущение происходящим. Приём Бузовой в труппу МХАТ он счёл коммерческим проектом.

Шнейдеров предположил, что у поклонников театрального искусства не возникнет желания посетить спектакль с участием Бузовой.

Ранее режиссёр спектакля про Сталина с участием Бузовой раскрыла детали постановки. В «Чудесном грузине» будет мало художественного вымысла, а сюжет схож с детективом. Как рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» режиссёр-постановщик Рената Сотириади, действие спектакля происходит в одном месте. Это история о партийной деятельности молодого Сталина.