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Режиссёр Шнейдеров назвал роль проститутки в спектакле о Сталине привычной для Бузовой

Говорит Москваиещё 2
7 часов назад
Телеведущая сыграет в постановке Московского художественного театра имени Горького (МХАТ) «Чудесный грузин», посвящённой молодости советского генсека.
Премьера состоится 11 и 12 июня, сообщила Ольга Бузова на своей странице в Instagram, уточнив, что планирует «играть и петь».
Кинокритик, теле- и радиоведущий, режиссёр Давид Шнейдеров в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил возмущение происходящим. Приём Бузовой в труппу МХАТ он счёл коммерческим проектом.
«Я считаю, что Станиславский и Немирович-Данченко перевернулись в гробах. Я очень надеюсь, что они восстанут из гроба и устроят зомби-апокалипсис, потому что это позор для художественного театра. Понимаете, Россия устроена так, что даже у Бузовой миллионы поклонников, такая судьба. У нас самый популярный исполнитель — Моргенштерн.
Они рассчитывают, что эти люди придут и принесут деньги в Московский художественный театр, что скандал с Бузовой затмит позорище с изгнанием Татьяны Дорониной из МХАТ, затмит судебные процессы, которые идут вокруг МХАТ имени М. Горького. Когда артисты, которых уволили, подают в суд, через суд восстанавливаются, когда снимают их фотографии в фойе театра. Я думаю, это просто отвлечёт внимание от реальных проблем, которые есть в МХАТ имени М. Горького».
Шнейдеров предположил, что у поклонников театрального искусства не возникнет желания посетить спектакль с участием Бузовой.
«Думаю, что у людей, которые ходят в театр, даже любопытство не проснётся посмотреть на это произведение. Здесь ведь хайп двойной. Во-первых, Бузова, во-вторых, молодой Сталин. Надо не забывать, что это, как они анонсируют, неизвестные страницы из жизни молодого Иосифа Виссарионовича. Она ведь там ещё будет петь. Насколько я понимаю, она играет в этом спектакле привычную для себя роль проститутки. Конечно, она не берёт за это деньги, она деньги берёт с поклонников. Мне кажется, это позор, реально».
Как рассказал «Комсомольской правде» художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков, Бузова исполнит роль певицы Беллы Шанталь и «спасёт Сталина».
Ранее режиссёр спектакля про Сталина с участием Бузовой раскрыла детали постановки. В «Чудесном грузине» будет мало художественного вымысла, а сюжет схож с детективом. Как рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» режиссёр-постановщик Рената Сотириади, действие спектакля происходит в одном месте. Это история о партийной деятельности молодого Сталина.
Шоу-бизнес,Видео,Татьяна Доронина,Ольга Бузова,Радиостанция "Говорит Москва",Россия,
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