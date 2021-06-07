«Я считаю, что Станиславский и Немирович-Данченко перевернулись в гробах. Я очень надеюсь, что они восстанут из гроба и устроят зомби-апокалипсис, потому что это позор для художественного театра. Понимаете, Россия устроена так, что даже у Бузовой миллионы поклонников, такая судьба. У нас самый популярный исполнитель — Моргенштерн.
«Думаю, что у людей, которые ходят в театр, даже любопытство не проснётся посмотреть на это произведение. Здесь ведь хайп двойной. Во-первых, Бузова, во-вторых, молодой Сталин. Надо не забывать, что это, как они анонсируют, неизвестные страницы из жизни молодого Иосифа Виссарионовича. Она ведь там ещё будет петь. Насколько я понимаю, она играет в этом спектакле привычную для себя роль проститутки. Конечно, она не берёт за это деньги, она деньги берёт с поклонников. Мне кажется, это позор, реально».