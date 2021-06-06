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Кравец общается во сне с покойной Норкиной

Ирина Лебедева
22 часа назад
Алена Кравец очень тяжело приняла уход из жизни подруги Юлии Норкиной. Тем более, что причины смерти журналистки до сих пор окончательно не выяснены, и ходят упорные слухи о том, что женщина покинула этот мир из-за трагических обстоятельств. Алена призналась, что очень сильно переживала и плакала вечерами. А потом Юля пришла к ней во сне, рассказывает "Собеседник".
Кравец общается во сне с покойной Норкиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Юля приснилась и сказала: «Алёнка, не рыдай. Мне тут лучше, чем на земле!» А в годовщину смерти, Юля пришла ко мне вся белом, словно невеста. Сказала, что попала в рай. «Алёна, мы с тобой ещё встретимся, но позже! Сейчас у меня и так прекрасная компания – Армен Джигарханян, Сергей Доренко... Стала общаться с Юлей Началовой. Она прекрасная!»
Во сне подруги сидели в парке, где было светло и зелено, пели птицы. Этот разговор Кравец запомнила от слова до слова.
«Когда я у неё спросила про мужа Андрея, Юля погрустнела. Оказывается, и на том свете она сильно переживает за него. Видит с неба, как он зажигает с молодыми красотками. «Лишь бы они его не обманули! Он же такой доверчивый. И без меня ему очень сложно!»
Потом умершая исчезла, попрощавшись.И сказала, что они еще обязательно увидятся.
«Алена, мы с тобой еще встретимся, но позже!», — пообещала Юлия.
Как известно, в начале июня прошлого года скончалась супруга Андрея Норкина – Юлия Норкина. Друзья и родственники уверяют, что Юлия умерла от инфаркта, однако журналисты и блогеры настаивают на том, что Норкина совершила самоубийство из-за измены супруга.
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