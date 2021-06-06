Кравец общается во сне с покойной Норкиной

«Юля приснилась и сказала: «Алёнка, не рыдай. Мне тут лучше, чем на земле!» А в годовщину смерти, Юля пришла ко мне вся белом, словно невеста. Сказала, что попала в рай. «Алёна, мы с тобой ещё встретимся, но позже! Сейчас у меня и так прекрасная компания – Армен Джигарханян, Сергей Доренко... Стала общаться с Юлей Началовой. Она прекрасная!»
«Когда я у неё спросила про мужа Андрея, Юля погрустнела. Оказывается, и на том свете она сильно переживает за него. Видит с неба, как он зажигает с молодыми красотками. «Лишь бы они его не обманули! Он же такой доверчивый. И без меня ему очень сложно!»
«Алена, мы с тобой еще встретимся, но позже!», — пообещала Юлия.