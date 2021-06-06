Сюрприз удался: Королева показала подарок мужа

Наташа Королева
похвасталась замечательным портретом, который ее супруг нарисовал собственноручно в качестве подарка на день рождения.
Королевой исполнилось 48 лет и отмечала Наташа праздник с большим размахом, пригласив целую толпу родных и друзей в один из московских ресторанов. А после того, как торжество отгремело, показала поклонникам, какой чудесный подарок преподнес ей ее любимый супруг.
Глушко нарисовал красавицу Наташу сидящей на морском берегу в черном кружевном наряде. Картина исполнена уверенной рукой мастера, хотя до недавнего времени о наличии художественных талантов у стриптизера широкой публике было неизвестно.
Королева похвалила картину, супруга, не забыла и себя.
«Вдохновлять -самый ценный мой талант! Спасибо, любимый, портрет прекрасен! Чувствую, скоро будет открывать картинную галерею из твоих работ», - написала она в микроблоге.
Это не первая картина Сергея, которую показывают в соцсети. Незадолго до Наташиного дня рождения Глушко
подарил портрет ее маме, своей теще.
Фолловеры находятся в некотором недоумении. Если часть из них от души нахваливает проявившиеся на шестом десятке лет способности Сергея, то другие заподозрили тут какой-то подвох. Они высказывают предположения о том, что вместо Глушко картины рисует профессиональный художник за деньги. И что таким образом удается поддерживать интерес к стареющему стриптизеру.
«Ничего себе, у Сергея такие скрытые таланты», «Ему нужно бросать стриптиз и заниматься живописью», «Пишет портреты деньгами, т, е покупает», «А вы уверены, что это он написал портрет? Может, опять пиар!»
Осенью прошлого года в СМИ появилась
информация, что из дома Королевой и Глушко пропали украшения на пять миллионов рублей. Королева заподозрила в краже драгоценностей женщин, которые приходили в гости к Глушко. Позже Сергей Глушко признался, что изменил жене.