Сюрприз удался: Королева показала подарок мужа

Наташа Королева похвасталась замечательным портретом, который ее супруг нарисовал собственноручно в качестве подарка на день рождения.

Фото: Instagram Instagram

Королевой исполнилось 48 лет и отмечала Наташа праздник с большим размахом, пригласив целую толпу родных и друзей в один из московских ресторанов. А после того, как торжество отгремело, показала поклонникам, какой чудесный подарок преподнес ей ее любимый супруг.

Глушко нарисовал красавицу Наташу сидящей на морском берегу в черном кружевном наряде. Картина исполнена уверенной рукой мастера, хотя до недавнего времени о наличии художественных талантов у стриптизера широкой публике было неизвестно.

Королева похвалила картину, супруга, не забыла и себя.

«Вдохновлять -самый ценный мой талант! Спасибо, любимый, портрет прекрасен! Чувствую, скоро будет открывать картинную галерею из твоих работ», - написала она в микроблоге.

Это не первая картина Сергея, которую показывают в соцсети. Незадолго до Наташиного дня рождения Глушко подарил портрет ее маме, своей теще.

Фолловеры находятся в некотором недоумении. Если часть из них от души нахваливает проявившиеся на шестом десятке лет способности Сергея, то другие заподозрили тут какой-то подвох. Они высказывают предположения о том, что вместо Глушко картины рисует профессиональный художник за деньги. И что таким образом удается поддерживать интерес к стареющему стриптизеру.