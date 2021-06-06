Певица Слава не попала на премию Муз-ТВ из-за похмелья

Анастасию Сланевскую ждали на церемонии премии Муз-ТВ. Но не дождались. И вот певица призналась журналистам 5 Канала, почему она не смогла присутствовать на знаковом мероприятии.

Фото: Instagram Instagram

Звезда ужасно себя чувствовала. Речь, к счастью, не идет о болезнях. Дело в том, что накануне Слава устроила большую вечеринку по поводу окончания института ее дочерью Александрой.

Как рассказала Сланевская, из-за присущего девушке перфекционизма учеба в вузе была настоящим испытанием и для нее, и для близких. Саша поставила себе задачу учиться только на «отлично».

«Это были какие-то адские четыре года со слезами, с соплями. Ее четверки не устраивают, ей только пятерки, короче, не знаю, в кого она родилась такая, но это, понимаете, все на маминых плечах Я сначала смеялась, потом, думаю, надо на таблетки переходить, потом думаю, зачем таблетки, надо просто нажраться! И мы вчера так нажрались! Бабуля у нас опять руку сломала В общем, у нас какие-то проклятые вечеринки, *****!» - сообщила певица.

Сланевская с родными и друзьями отправились на рыбалку и так хорошо загуляли, что до Муз-Тв звезда уже не добралась.

«Мама выдохнула так, что даже не могла вздохнуть, чтобы пойти на премию Муз-ТВ», - пошутила звезда.