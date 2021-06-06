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Умер звезда сериалов Артем Анчуков

Ирина Лебедева
6 июня 2021
Печальную весть о смерти Анчукова сообщила в инстаграме певица Татьяна Буланова
Умер звезда сериалов Артем Анчуков
Фото: InstagramInstagram
Она выложила фотографию актера и подписала снимок «Артем »
Позднее в интервью 5 Каналу Буланова рассказала, что ее друг скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В общей сложности Анчуков проболел не более пары недель.
«Где-то неделю он был дома с температурой, потом сам поехал в больницу, еще где-то неделю пролежал. Потом начались осложнения — в больнице уже. Не выкарабкался, к сожалению», - написала певица.
Артем Анчуков ушел из жизни утром 6 июня. Актер был полон сил и молод – он не дожил до своего 40-летия полтора месяца. 19 июля у него был бы юбилей.
Анчуков играл в театре, но известность ему принесли роли в сериалах. Он снимался в «Улицах разбитых фонарей», «Агентстве НЛС», «Бандитском Петербурге», «Операх. Хрониках убойного отдела», «Молодежке» и многих других.
Поклонники считали, что у Татьяны Булановой и Артема Анчукова роман. Они совместно записали две песни, их часто видели вместе. Правда, Буланова всегда говорила, что у них всего лишь дружеские отношения.
Не так давно российская певица Татьяна Буланова обращалась за медицинской помощью. Артистка проходит лечение, сообщал её близкий друг Артём Анчуков. Звезда сдалась медикам из-за проблем с давлением и сердцем. Её беспокоили тахикардия и дистония.
Шоу-бизнес,Артем Анчуков,Татьяна Буланова,
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