Умер звезда сериалов Артем Анчуков

Она выложила фотографию актера и подписала снимок «Артем »
Позднее в интервью 5 Каналу Буланова рассказала
, что ее друг скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В общей сложности Анчуков проболел не более пары недель.
«Где-то неделю он был дома с температурой, потом сам поехал в больницу, еще где-то неделю пролежал. Потом начались осложнения — в больнице уже. Не выкарабкался, к сожалению», - написала певица.
Артем Анчуков ушел из жизни утром 6 июня. Актер был полон сил и молод – он не дожил до своего 40-летия полтора месяца. 19 июля у него был бы юбилей.
Анчуков играл в театре, но известность ему принесли роли в сериалах. Он снимался в «Улицах разбитых фонарей», «Агентстве НЛС», «Бандитском Петербурге», «Операх. Хрониках убойного отдела», «Молодежке» и многих других.
Поклонники считали, что у Татьяны Булановой и Артема Анчукова роман. Они совместно записали две песни, их часто видели вместе. Правда, Буланова всегда говорила, что у них всего лишь дружеские отношения.
Не так давно российская певица Татьяна Буланова обращалась за медицинской помощью. Артистка проходит лечение, сообщал
её близкий друг Артём Анчуков. Звезда сдалась медикам из-за проблем с давлением и сердцем. Её беспокоили тахикардия и дистония.