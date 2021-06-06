Умер звезда сериалов Артем Анчуков

Фото: Instagram Instagram

Она выложила фотографию актера и подписала снимок «Артем »

Позднее в интервью 5 Каналу Буланова рассказала , что ее друг скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В общей сложности Анчуков проболел не более пары недель.

«Где-то неделю он был дома с температурой, потом сам поехал в больницу, еще где-то неделю пролежал. Потом начались осложнения — в больнице уже. Не выкарабкался, к сожалению», - написала певица.

Артем Анчуков ушел из жизни утром 6 июня. Актер был полон сил и молод – он не дожил до своего 40-летия полтора месяца. 19 июля у него был бы юбилей.

Анчуков играл в театре, но известность ему принесли роли в сериалах. Он снимался в «Улицах разбитых фонарей», «Агентстве НЛС», «Бандитском Петербурге», «Операх. Хрониках убойного отдела», «Молодежке» и многих других.

Поклонники считали, что у Татьяны Булановой и Артема Анчукова роман. Они совместно записали две песни, их часто видели вместе. Правда, Буланова всегда говорила, что у них всего лишь дружеские отношения.