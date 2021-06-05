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Продюсер Лободы назвала российский шоу-бизнес «цирком уродов»

Ирина Лебедева
1 час назад
Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, оценила итоги скандальной премии МУЗ-ТВ. В инстаграме она опубликовала достаточно резкий пост, в котором с иронией высказалась по поводу номинантов и устроителей этого мероприятия.
Продюсер Лободы назвала шоу-бизнес «цирком уродов»
Фото: InstagramInstagram
Впрочем, она высоко оценила способность Моргенштерна делать хайп из любого события, организаторские и ораторские таланты Собчак и кинематографическое дарование Бондарчука. Как исключение из списка «уродов». Ну и, конечно же, много добрых слов досталось Светлане Лободе.
«Короткие итоги премии Муз Тв:
- шоубизнес все больше напоминает цирк уродов. исключение - несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии.
- Моргенштерн - ньюсмейкер от бога. всем на***, кто получил тарелки, но его спич войдет в историю шоубизнеса.
- Собчак - единственная ведущая, которая тащит любое самое тухлое событие, а не отрабатывает бабло.
Ксюха обожаю твое чувство юмора.
- Олег Бондарчук - гений! горжусь тем, что живу с ним в одно время.
- у меня самый крутой АРТИСТ, который сделал номер, до которого всему шоубизнесу еще как роскосмосу до илона маска.
- на премии я больше ходить не хочу. не люблю, когда мне стыдно за других».
Светлана Лобода не скрывает близкой дружбы со своим продюсером Нателлой Крапивиной. Однако взаимоотношения девушек и их частые совместные фото породили среди поклонников нездоровое любопытство.
Один из фанатов певицы даже задал ей вопрос, не являются ли Лобода и Крапивина парой.
«С Нателлой Крапивиной мы не пара. Она игнорирует мои ухаживания. Напишите ей о них, плиз», - пошутила Лобода.
В 2013 году ряд интернет-изданий опубликовали информацию о романтических отношениях между Крапивиной и Лободой.
Шоу-бизнес,Нателла Крапивина,Светлана Лобода,Роскосмос,
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