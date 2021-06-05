Продюсер Лободы назвала шоу-бизнес «цирком уродов»

«Короткие итоги премии Муз Тв:
- шоубизнес все больше напоминает цирк уродов. исключение - несколько артистов, которые сохранили внутреннюю культуру и уважение к профессии.
- Моргенштерн - ньюсмейкер от бога. всем на***, кто получил тарелки, но его спич войдет в историю шоубизнеса.
- Собчак - единственная ведущая, которая тащит любое самое тухлое событие, а не отрабатывает бабло.
Ксюха обожаю твое чувство юмора.
- Олег Бондарчук - гений! горжусь тем, что живу с ним в одно время.
- у меня самый крутой АРТИСТ, который сделал номер, до которого всему шоубизнесу еще как роскосмосу до илона маска.
- на премии я больше ходить не хочу. не люблю, когда мне стыдно за других».
«С Нателлой Крапивиной мы не пара. Она игнорирует мои ухаживания. Напишите ей о них, плиз», - пошутила Лобода.