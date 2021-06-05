Продюсер Лободы назвала шоу-бизнес «цирком уродов»

Впрочем, она высоко оценила способность Моргенштерна делать хайп из любого события, организаторские и ораторские таланты Собчак и кинематографическое дарование Бондарчука. Как исключение из списка «уродов». Ну и, конечно же, много добрых слов досталось Светлане Лободе.