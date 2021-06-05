Вместо сына Легкоступовой в ее квартире живет сын Фирсова

До сих пор нет стопроцентной ясности о том, каким же образом получила смертельные травмы Валентина Легкоступова. Буквально через три недели после свадьбы с Юрием Фирсовым она попадает в наркологическую клинику из-за сильного алкогольного опьянения. Впадает в кому и уже не выходит из нее.

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Позднее обнаруживают закрытую черепно-мозговую травму, которая и привели певицу к гибели. Дети Легкоступовой уверены, что виновник ее смерти – Юрий Фирсов. Он же заявляет, что жена просто поскользнулась в ванной и упала.

Тем не менее, от наследства вдовец, пробывший в браке всего 40 дней, отказываться не собирается. Более того, он въехал в квартиру певицы, где ему принадлежит всего одна четверть, и врезал свои замки.

Как пишет «Комсомольская правда», Фирсов заявляет, что он совсем не против, чтобы в квартиру вернулся жить сын Валентины , Матвей. Сейчас молодому человеку приходится снимать себе жилье.

Но Матвей вряд ли готов сосуществовать бок о бок с Фирсовым. У них с самого начала не заладились отношения, кроме того, яхтсмен злоупотребляет спиртным. Уже был случай, когда Фирсов в нетрезвом состоянии вынес дверь в его комнату.

Зато вместе с вдовцом живет его собственный старший сын. Об этом журналистам рассказали соседи. Сам же Даниил Фирсов утверждает, что не поселился там постоянно, а всего лишь помогает отцу выходить из запоя, приезжает и ставит ему капельницы.

Фирсов ранее неоднократно говорил, что ничего не скрывал от супруги. Когда они познакомились, бизнесмен был женат. Почти сразу он подал на развод и закрутил роман с певицей. Он говорил, что у него есть сын и дочь от предыдущих отношений.