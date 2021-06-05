В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Вместо сына Легкоступовой в ее квартире живет сын Фирсова

Ирина Лебедева
48 минут назад
До сих пор нет стопроцентной ясности о том, каким же образом получила смертельные травмы Валентина Легкоступова. Буквально через три недели после свадьбы с Юрием Фирсовым она попадает в наркологическую клинику из-за сильного алкогольного опьянения. Впадает в кому и уже не выходит из нее.
Вместо сына Легкоступовой в ее квартире живет сын Фирсова
Фото: InstagramInstagram
Позднее обнаруживают закрытую черепно-мозговую травму, которая и привели певицу к гибели. Дети Легкоступовой уверены, что виновник ее смерти – Юрий Фирсов. Он же заявляет, что жена просто поскользнулась в ванной и упала.
Тем не менее, от наследства вдовец, пробывший в браке всего 40 дней, отказываться не собирается. Более того, он въехал в квартиру певицы, где ему принадлежит всего одна четверть, и врезал свои замки.
Как пишет «Комсомольская правда», Фирсов заявляет, что он совсем не против, чтобы в квартиру вернулся жить сын Валентины, Матвей. Сейчас молодому человеку приходится снимать себе жилье.
Но Матвей вряд ли готов сосуществовать бок о бок с Фирсовым. У них с самого начала не заладились отношения, кроме того, яхтсмен злоупотребляет спиртным. Уже был случай, когда Фирсов в нетрезвом состоянии вынес дверь в его комнату.
Зато вместе с вдовцом живет его собственный старший сын. Об этом журналистам рассказали соседи. Сам же Даниил Фирсов утверждает, что не поселился там постоянно, а всего лишь помогает отцу выходить из запоя, приезжает и ставит ему капельницы.
Фирсов ранее неоднократно говорил, что ничего не скрывал от супруги. Когда они познакомились, бизнесмен был женат. Почти сразу он подал на развод и закрутил роман с певицей. Он говорил, что у него есть сын и дочь от предыдущих отношений.
Как пишет KP.Ru, бизнесмен не рассказал Легкоступовой о том, что у него есть еще одна дочь. Выяснилось, что яхтсмен все это время жил на две семьи. Дочь Фирсова, Анна Сахарова, живет в Петербурге.
Шоу-бизнес,Анна Сахарова,Юрий Фирсов,Валентина Легкоступова,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители