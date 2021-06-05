Моргенштерн устроил скандал на премии Муз-ТВ

Моргенштерн приехал на церемонию оглашения победителе премии Телеканала Муз-ТВ прямо из больницы, на инвалидной коляске. У молодого рэпера обнаружили камни в почках и, судя по всему, был приступ почечной колики.

Фото: Instagram Instagram

Тем не менее, это не помешало Алишеру устроить скандал. Как только было объявлено, что что в номинации "Лучший исполнитель" победил певец Александр Ревва , он, позабыв о болезни, вскочил на ноги и выбежал на сцену. Эпатажный музыкант настаивал, чтобы ведущий Дмитрий Нагиев прямо тут же провел еще одно показательное голосование.

"Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил", - цитирует слова Моргенштерна РИА Новости.

Нагиев осадил неожиданно излечившегося музыканта, объяснив, что премия Муз-ТВ – это не уровень «сельской дискотеки».

По итогам мероприятия Алишер опубликовал в инстаграме пост, где перечислил все свои музыкальные достижения.

«моргенштерн 2020-2021:

Альбом за НЕДЕЛЮ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ, побивший все рекорды.

ВСЕ треки с альбома в топ 15.

Больше 10 СИГНЛОВ ЗА ГОД, и КАЖДЫЙ был на вершине чарта.

Сделали трек с Ургантом на первом в прямом эфире. 27млн просмотров.

Снял более 10 клипов за год. КАЖДЫЙ больше 20 млн просмотров.

Мировой фит с LIL PUMP

Рекорд среди русскоязычных клипов - 7млн просмотров ЗА СУТКИ

Кадиллак занял 50 место в Эпл В МИРЕ.

Сделал РЕКЛАМНЫЙ трек занявший ВСЕ первые места

Выпустил еще один альбом, который снова занял весь топ 15 и снова побил рекорды.

ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ выпустил ЕЩЕ ОДИН АЛЬБОМ КОТОРЫЙ СНОВА ЗАНЯЛ ВЕСЬ ТОП 15

и 5 место в спотифай В МИРЕ».

И возмутился:

"Исполнитель года по версии Муз-ТВ — Артур Пирожков. Это все, что вам нужно знать. Но. Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа".

3 июня Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей. Вопрос пропаганды запрещенных препаратов в творчестве рэпера подняла директор Лиги безопасного Интернета, член ОП России Екатерина Мизулина