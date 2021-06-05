Моргенштерн устроил скандал на премии Муз-ТВ

"Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил", - цитирует слова Моргенштерна РИА Новости.
«моргенштерн 2020-2021:
Альбом за НЕДЕЛЮ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ, побивший все рекорды.
ВСЕ треки с альбома в топ 15.
Больше 10 СИГНЛОВ ЗА ГОД, и КАЖДЫЙ был на вершине чарта.
Сделали трек с Ургантом на первом в прямом эфире. 27млн просмотров.
Снял более 10 клипов за год. КАЖДЫЙ больше 20 млн просмотров.
Мировой фит с LIL PUMP
Рекорд среди русскоязычных клипов - 7млн просмотров ЗА СУТКИ
Кадиллак занял 50 место в Эпл В МИРЕ.
Сделал РЕКЛАМНЫЙ трек занявший ВСЕ первые места
Выпустил еще один альбом, который снова занял весь топ 15 и снова побил рекорды.
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ выпустил ЕЩЕ ОДИН АЛЬБОМ КОТОРЫЙ СНОВА ЗАНЯЛ ВЕСЬ ТОП 15
и 5 место в спотифай В МИРЕ».
"Исполнитель года по версии Муз-ТВ — Артур Пирожков. Это все, что вам нужно знать. Но. Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа".