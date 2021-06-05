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Моргенштерн устроил скандал на премии Муз-ТВ

Ирина Лебедева
15 минут назад
Моргенштерн приехал на церемонию оглашения победителе премии Телеканала Муз-ТВ прямо из больницы, на инвалидной коляске. У молодого рэпера обнаружили камни в почках и, судя по всему, был приступ почечной колики.
Моргенштерн устроил скандал на премии Муз-ТВ
Фото: InstagramInstagram
Тем не менее, это не помешало Алишеру устроить скандал. Как только было объявлено, что что в номинации "Лучший исполнитель" победил певец Александр Ревва, он, позабыв о болезни, вскочил на ноги и выбежал на сцену. Эпатажный музыкант настаивал, чтобы ведущий Дмитрий Нагиев прямо тут же провел еще одно показательное голосование.
"Я предлагаю сейчас по очереди назвать имена и по уровню шума понять, кто действительно победил", - цитирует слова Моргенштерна РИА Новости.
Нагиев осадил неожиданно излечившегося музыканта, объяснив, что премия Муз-ТВ – это не уровень «сельской дискотеки».
По итогам мероприятия Алишер опубликовал в инстаграме пост, где перечислил все свои музыкальные достижения.
«моргенштерн 2020-2021:
Альбом за НЕДЕЛЮ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ, побивший все рекорды.
ВСЕ треки с альбома в топ 15.
Больше 10 СИГНЛОВ ЗА ГОД, и КАЖДЫЙ был на вершине чарта.
Сделали трек с Ургантом на первом в прямом эфире. 27млн просмотров.
Снял более 10 клипов за год. КАЖДЫЙ больше 20 млн просмотров.
Мировой фит с LIL PUMP
Рекорд среди русскоязычных клипов - 7млн просмотров ЗА СУТКИ
Кадиллак занял 50 место в Эпл В МИРЕ.
Сделал РЕКЛАМНЫЙ трек занявший ВСЕ первые места
Выпустил еще один альбом, который снова занял весь топ 15 и снова побил рекорды.
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ выпустил ЕЩЕ ОДИН АЛЬБОМ КОТОРЫЙ СНОВА ЗАНЯЛ ВЕСЬ ТОП 15
и 5 место в спотифай В МИРЕ».
И возмутился:
"Исполнитель года по версии Муз-ТВ — Артур Пирожков. Это все, что вам нужно знать. Но. Настоящая победа не измеряется в бессмысленных железках. Из всей этой скучной премии люди запомнят только меня. Это и есть победа".
3 июня Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тысяч рублей. Вопрос пропаганды запрещенных препаратов в творчестве рэпера подняла директор Лиги безопасного Интернета, член ОП России Екатерина Мизулина.
Она решила обратиться в органы, попросив провести проверку треков рэпера. Позднее было возбуждено административное дело по статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств». Адвокат рэпера в ходе суда настаивал, что три из четырех лингвистических экспертиз пропаганды в текстах Моргенштерна не нашли.
Шоу-бизнес,Екатерина Мизулина,Артур Пирожков,Александр Ревва,Дмитрий Нагиев,РИА Новости,
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