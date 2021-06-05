«Голое» видео с девушками в ОАЭ выставят на аукцион

Возместить финансовые потери от не слишком задавшегося вояжа в ОАЭ решил Виталий Гречин, которого портал ukraina.ru позиционирует как «финансиста и галериста», ссылаясь на издание Daily Star. По информации СМИ, именно он был организатором скандальной фотосьемки в элитной гостинице.

Фото: Instagram Instagram

Так вот в отличие от кадров, которые увидел весь мир благодаря интернету, у Гречина припасен 26-секундный видеоролик, который в публичном доступе не был. Ориентируясь на хайп, поднявшийся вокруг скандальной истории, Виталий планирует на нем подзаработать, выставив видео на аукцион. Обладателем эксклюзива станет тот, «кто больше заплатит».

«Эти кадры никогда не публиковались, поэтому их видел только текущий владелец. Теперь ролик будет принадлежать исключительно победителю аукциона, который сможет использовать его, распространять или продавать по своему усмотрению», - заявил Гречин.

В начале апреля по всемирной паутине разлетелись снимки компании обнаженных девушек, которые позировали в холле и на балконе дубайского отеля. Местные власти, формально блюдущие строгие нравственные порядки, отреагировали – задержали и барышень, и причастных к непристойному действу организаторов.

Официальная версия, озвученная провинившимися, - фотографии делались для рекламной кампании. По местному законодательству, за «обнаженку» всем грозила тюрьма на немалый срок.

Но в итоге прелестниц, которые оказались жительницами Украины, недолго подержали в камерах, и через пару недель депортировали из страны. Несколько позднее на Украину отправили и Виталия Гречина.